Edomex y CDMX, con casi el 100% de asaltos en microbuses a nivel nacional

Retomado del Periódico La Prensa

Rubén Pérez



De las 18 mil 297 denuncias presentadas a nivel nacional por asaltos contra usuarios del transporte público concesionado en 2019, especialmente en microbuses, el 50 por ciento se registró en el Estado de México, mientras que el 40 por ciento correspondió a la capital del país.

Así lo dieron a conocer diputados mexiquenses, tras manifestar que es urgente crear un cuerpo de policía especializado para combatir los robos en dichas unidades, pues argumentaron que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública apuntan a que esas dos entidades concentran prácticamente todos los atracos denunciados ante las autoridades competentes.

En el marco de las discusiones legislativas para modificar la Ley de Seguridad del Estado de México y la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el fin de formalizar la creacion de una corporaciones policiaca dedicada a combatir los robos en el transporte publico colectivo, los legisladores indicaron que de las 18 mil 297 denuncias de usuarios, 13 mil 538 fueron con violencia.

La legisladora Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, quien a nombre de los diputados panistas justificó ante la presidenta de la Cámara de Diputados de la entidad, Karina Labastida Sotelo y frente a las demás fracciones parlamentarias, la necesidad de contar con una policía especializada, bajo la advertencia de que el robo a pasajeros en transportes públicos colectivos es una amenaza a la seguridad de las personas y familias.

"Este tipo de delito está ocurriendo tanto en ciudades como en las rutas de carreteras interurbanas, por lo que genera un impacto negativo en la población debido a la violencia a la que están expuestos tantos los usuarios como los conductores", dijo.

Refirió que de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad ’el transporte más inseguro en el Valle de México es el microbús, en el cual la probabilidad de que una persona o algún miembro de su familia sufra un delito es de cerca del 80 por ciento, tanto para hombres como para mujeres, mientras que el autobús es el segundo medio de transporte más inseguro.’

Asimismo, manifestó que estos datos indican el peligro que día a día sufren los pasajeros del transporte colectivo en municipios y alcaldías del Estado de México y la capital del país, en donde se ha identificado que los delitos suceden mayormente en las primeras horas de la mañana o por la tarde noche, en días laborales.

En sus argumentos expuestos en el reciento legislativo, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, incluyó información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, donde alertó que de 2017 a 2018, casi 300,000 personas dejaron de usar el transporte público por miedo a ser víctimas de algún robo.

Dijo que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públca establecen que el robo en transporte público de pasajeros tuvo cifras de mil 500 casos promedio por mes durante 2019.

Afirmó que el año pasado, las entidades federativas con mayores afectaciones por este delito fueron, primero, el Estado de México con el 50 por ciento de los 18 mil 297 casos, al registrar 9 mil 275, en tanto que el segundo lugar lo ocupó la Ciudad de México con el 40 por ciento, con 7 mil 430 denuncias.

La información de autoridades federales refieren que otros estados como Puebla y Oaxaca también tuvieron robos de este tipo, aunque en mucho menor proporción, pues en la primera entidad sólo se registraron 394 casos, mientras que en la segunda únicamente 264.

Cabe destacar que hay estados como: Campeche, Colima, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas o Yucatán donde no se cuenta con registros o denuncias de este tipo de robos en todo el año, por lo que hace indicar que es un problema, claramente concentrado en dos entidades del país: Estado de México y Ciudad de México.

Ante el Pleno del recinto parlamentario, también se dijo que buena parte de los fenómenos delictivos en contextos urbanos, como la violencia en el transporte público no sucede de manera aleatoria.

"Es posible detectar que este delito responde a patrones específicos. Esto quiere decir, que no cualquier ruta o medio de transporte está expuesto a la misma probabilidad de registrar un evento delictivo, y las características del entorno urbano también influyen", dijo a diputada.

Agregó que de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se tienen identificados 15 corredores como los más inseguros, entre ellos se encuentran vialidades como Avenida Central, la carretera México-Tizayuca, la carretera Atizapán-Villa Nicolás Romero, el Paseo Tollocan, la Vía Morelos, la carretera Naucalpan-Toluca, la avenida Gustavo Baz, o la Avenida Chimalhuacán, entre otras.

Sobre las denuncias contra el robo al transporte público colectivo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública INEGI de 2019, reveló que más del 60 por ciento de las víctimas del delito no denuncia por causas atribuibles a la autoridad y casi el 50 por ciento de los que sí denunciaron dijeron que la queja no procedió por actitud hostil de la autoridad o porque la autoridad considero que no existían pruebas.

Por ello, los diputados mexiquenses discuten la urgencia de fortalecer la coordinación entre los cuerpos de seguridad pública, en donde su tarea principal sea la prevención del delito, al tiempo en que la Fiscalía debe garantizar la correcta impartición de justicia.