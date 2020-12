Edoméx y CDMX regresan a semáforo rojo, incontrolable oleada de contagios por covid-19

Invita a la población, junto con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, a evitar realizar convivios y reuniones sociales para disminuir el ritmo de contagios.



•_Subraya que en el Edoméx se reforzará el sistema de salud con la contratación de más personal médico y el incremento de pruebas.



El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que en coordinación con las autoridades capitalinas y la Secretaría de Salud federal, el Estado de México y la Ciudad de México pasan a semáforo epidemiológico rojo, por lo que desde el 19 de diciembre se suspenderán las actividades no esenciales, esto con la finalidad de reducir la movilidad, disminuir el ritmo de contagios y hospitalizaciones por COVID-19.



’Hemos decidido tomar esta determinación para que se inicie a partir del día de mañana, 19 de diciembre hasta el día de 10 de enero, y que en este lapso suspendiendo las actividades no esenciales podamos tener una disminución importante en este ritmo de contagios que ha ido creciendo en la zona centro de nuestro país.



’Sabemos que son decisiones difíciles, que tiene implicaciones muy importantes en la economía de las familias también, pero el día de hoy lo que tenemos que privilegiar, y en todo momento es la salud y el salvar vidas, por eso se están tomando estas definiciones’, puntualizó.



En videoconferencia virtual en conjunto con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell Ramírez, el Gobernador Alfredo Del Mazo señaló que la prioridad para el Estado de México es salvar vidas, y ante el incremento en el número de contagios, se decidió pasar a semáforo rojo.



Explicó que el Estado de México tiene una ocupación hospitalaria del 75 por ciento, niveles a los que estaba la entidad mexiquense en el punto más alto de la pandemia en el mes de junio, además de que el ritmo de contagios sigue a la alza, así como el número de hospitalizados y de personas que han perdido la vida por COVID-19.



Indicó que la decisión de pasar a semáforo rojo se realizó de manera conjunta con la Ciudad de México y el Gobierno de México, principalmente para disminuir la movilidad y evitar que siga creciendo el ritmo de contagios, por lo que hizo un llamado a la población para evitar realizar convivios y reuniones sociales, acción que permitirá cuidar la salud de los seres queridos.



’Estamos en las fechas decembrinas en donde hay convivios, queremos estar con nuestra familia, con nuestros seres queridos y lo más importante que podemos hacer en estas fechas, es cuidar la salud de todos y cuidar la salud de nuestros seres queridos.



’Por eso llamamos a evitar los festejos, a evitar las reuniones, las posadas, para cuidar de la salud de todos. Es un momento de ser responsables, de ser solidarios y de que, entre todos, cuidemos de todos’, indicó.



El Gobernador del Estado de México destacó que en la entidad se fortalecerá el sistema de salud, para tener más camas hospitalarias, así como para contratar más personal de salud y reiteró que se incrementará el número de pruebas diarias para atender oportunamente a quienes den positivo por COVID-19.



’Estamos fortaleciendo el sistema de salud del Estado de México, reconvirtiendo para tener más ocupación hospitalaria, más camas disponibles, estamos contratando más médicos y enfermeras, 560 adicionales a los mil 400 que ya teníamos y, también, estamos incrementando el número de pruebas diarias para poder identificar oportunamente y aislar a los contagios, y atenderlos oportunamente’, apuntó.



Asimismo, Del Mazo Maza manifestó que la colindancia entre la Ciudad de México y la entidad mexiquense tanto en territorio, movilidad y actividad económica, hace que ambos gobiernos trabajen de manera coordinada como lo han hecho desde el inicio de la pandemia, para que las acciones que se tomen tengan el impacto necesario para cuidar de las familias de la Zona Metropolitana del Valle de México.



El mandatario estatal dio a conocer también que se publicará en la Gaceta de Gobierno del Estado de México la lista de las actividades que podrán continuar realizando actividades.



La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México también hizo un llamado a la población para evitar la realización de reuniones y fiestas, así como quedarse en casa, y señaló que en próximos días se informará cómo se ampliará la capacidad hospitalaria en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde el objetivo es llegar a 10 mil camas de hospital, junto con el Estado de México, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Salud.



’Hay una colaboración permanente, coordinación permanente con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México, en realidad trabajamos hoy como una sola institución de salud, y vamos a salir adelante, estamos convencidos de ello, es nada más este esfuerzo extraordinario que le pedimos a toda la ciudadanía’, expresó.



Por su parte, Hugo López-Gatell destacó que la Zona Metropolitana del Valle de México alberga a casi la cuarta parte de la población a nivel nacional, con más de 23 millones de personas, además reiteró que se deben mantener las medidas de protección básicas: la sana distancia, evitar salir de casa y hacer reuniones, uso de cubrebocas, lavado de manos y la atención médica oportuna ante cualquier síntoma de la enfermedad.



También puntualizó que las actividades consideradas esenciales son venta de alimentos sin preparar y preparados, pero exclusivamente como servicio de entrega, no como servicio local, los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, los servicios funerarios, de construcción, financieros, el servicio de telecomunicaciones.



Además de fabricación, comercialización y venta de medicamentos, talleres de reparaciones y refacciones, servicios que brinda el Gobierno en sectores tributario, de seguridad, obra pública, agua y los servicios necesarios para su operación.