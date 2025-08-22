EdoMéx lidera en generación de empleo: con la gobernadora Delfina Gómez se crean más de 138 mil puestos

EdoMéx lidera en generación de empleo: con la gobernadora Delfina Gómez se crean más de 138 mil puestos
Agosto 22, 2025 10:02 hrs.
METEPEC, Estado de México.– El Estado de México es líder nacional en generación de empleos con 138 mil 701 creados de septiembre de 2023 a junio de 2025, destacó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez al inaugurar la extensión de la Plaza Comercial Galerías Metepec.

’En tiendas departamentales se invirtieron más de 4 mil millones de pesos, lo cual posicionó al Estado de México como primer lugar nacional en número de tiendas disponibles, con 328 que diariamente operan y generan empleo a miles de mexiquenses’, indicó la Gobernadora.

La Mandataria señaló que la entidad alcanzó una inversión de 140 mil 155 millones de pesos de septiembre de 2023 a julio de 2025.

’Este liderazgo no es casualidad, es resultado de muchas manos y de la confianza de inversionistas que ven en nuestra tierra un espacio seguro y con futuro’, resaltó la Maestra Delfina Gómez.

Agregó que en el Estado de México se prioriza el trabajo coordinado con el Gobierno de México, municipios y empresarios para lograr un crecimiento sostenible y enfocado al bienestar del pueblo mexiquense.

Galerías Metepec se ubica entre los cinco centros comerciales más grandes del país con una extensión de 964 metros cuadrados, 269 tiendas, restaurantes y áreas de juegos infantiles, y recibe en promedio 1.6 millones de visitantes mensuales.

Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico, informó que, de las casi 900 mil unidades económicas establecidas en la entidad, el 50% corresponde al sector comercio, el cual representa el 25% de la economía estatal; sumado al sector servicios alcanza casi el 70%.

Señaló que, para mantener datos positivos, desde el inicio de esta administración se implementó una estrategia de promoción a la inversión con certeza jurídica, protección a la inversión, disponibilidad de servicios, vinculación laboral y educativa, además de estímulos fiscales y no fiscales.

’Desde pequeñas empresas, productores y artesanos hasta grandes inversionistas, dirigimos acciones a todos ellos, protegiendo la inversión y velando por la generación de empleo, fuente de ingresos y bienestar de las familias’, afirmó Laura González.

A la inauguración asistieron Norberto Morales Poblete, Secretario de Trabajo; Enrique Güijosa Hidalgo, Director General en El Puerto de Liverpool; Israel Ramos Dorantes, Director de Comercialización Inmobiliaria en El Puerto de Liverpool; Jacobo Apichoto Palermo, Director Ejecutivo Jurídico y Cumplimiento en El Puerto de Liverpool; y Fernando Flores Fernández, Presidente Municipal de Metepec.

