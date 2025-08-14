EdoMéx recibe histórico reconocimiento de la iniciativa privada por estrategia de seguridad; delitos contra empresas disminuyen 14%

TOLUCA, Estado de México. - El Gobierno del Estado de México que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez recibió un reconocimiento histórico por parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) nacional y estatal, por la coordinación entre autoridades estatales, federales y el sector privado que ha permitido reducir en un 14 por ciento los delitos contra empresas durante el primer semestre de 2025.



En una reunión sin precedentes, en la Sala de Crisis del C5, participaron titulares de las Secretarías General de Gobierno, Seguridad y Desarrollo Económico, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial del Estado de México.



Ahí destacaron que el Estado de México se ha consolidado como referente nacional en materia de seguridad, gracias a operaciones como Enjambre, Atarraya, Fortaleza, Restitución y Liberación, implementadas para dar respuesta a la demanda ciudadana de construir entornos seguros y confiables.



Francisco Alberto Cervantes Díaz, Presidente del CCE, agradeció a las autoridades estatales el esfuerzo en favor del sector empresarial. Por su parte, Manuel Cardona, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), resaltó que, en comparación con 2024, los delitos contra el sector disminuyeron 14 por ciento en el primer semestre del año, lo que confirma el buen trabajo conjunto entre gobierno y sociedad.



Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, destacó la labor conjunta de los tres órdenes de Gobierno y reconoció las acciones del Poder Judicial, especialmente en la emisión de órdenes judiciales.



’La Gobernadora ha logrado amalgamar los esfuerzos para que los operativos que ustedes conocen mediáticamente cuenten con el respaldo de todas las instituciones’, señaló el Secretario Horacio Duarte Olivares.



Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad expuso las estrategias impulsadas desde las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, destacando la disminución de delitos de alto impacto, como robo a casa habitación, robo a transporte de carga y homicidio.



’La intención de este acercamiento es que, si bien las estadísticas nos favorecen y tenemos buenas cuentas que rendir, también necesitamos su retroalimentación. El sector empresarial es muy importante y la Gobernadora nos ha instruido a trabajar de la mano con ustedes’, afirmó el Secretario Cristóbal Castañeda Camarillo.



Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico reafirmó el compromiso de mantener un gobierno cercano y abierto al sector empresarial, impulsando acciones que brinden certeza, fortalezcan la inversión y generen empleo.



Añadió que, gracias a las denuncias y solicitudes de este sector, se han implementado acciones estratégicas que brindan certeza, eliminan obstáculos a la inversión y fortalecen la generación de empleo.



Fernando Díaz Juárez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, subrayó el trabajo del Juzgado Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea, que atiende solicitudes las 24 horas los 365 días del año y resuelve con rapidez las solicitudes del Ministerio Público.



Añadió que de enero a julio de este año, se han concedido mil 981 órdenes de aprehensión, mil 468 cateos y ratificado 27 medidas de protección, todas en plazos menores a 24 horas.



En el encuentro participaron integrantes del CCE; el General José Martín Luna de la Luz, Coordinador Territorial de la Región Centro de la Guardia Nacional; el General de Brigada de Estado Mayor Félix González Lara, Coordinador de la Guardia Nacional en el Estado de México; el General de Brigada de Estado Mayor Armando López Esquivel, Comandante de la 22/a Zona Militar, y titulares de área de la Secretaría de Seguridad estatal.



El Gobierno del Estado de México reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad y generar entornos confiables para la inversión y comparte las líneas de atención: 089 Denuncia Anónima | 9-1-1 Número de Emergencias y Redes sociales de la SSEM: Facebook @SS.Edomex | X @SS_Edomex