EdoMéx registra nivel más bajo de extorsión desde 2018, cae 50% con estrategia de la mesa de paz

TOLUCA, Estado de México.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Mesa de Paz, en la que se informó avances en la estrategia contra la extorsión con una caída del 50 por ciento y la cifra más baja de este delito desde 2018, resultado del trabajo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales.



’Hoy, en la Mesa de Paz revisamos el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a la incidencia delictiva, en el que el delito de extorsión registró en septiembre un menor número de casos en el #EdoMéx, desde junio de 2018.



Me dio gusto saludar en esta reunión al Magistrado Héctor Jiménez, Presidente del Poder Judicial del Estado de México; en coordinación con las diferentes instancias estatales continuamos trabajando por la seguridad de las familias mexiquenses. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando al 089. Juntos combatimos este delito’, dijo la Gobernadora Delfina Gómez en sus redes sociales.



El delito de extorsión alcanzó en septiembre su cifra más baja desde junio de 2018. Entre 2022 y 2025, este ilícito se redujo más de 50 por ciento, al pasar de 4 mil 153 a mil 810 casos registrados, reflejo de una estrategia integral enfocada en la prevención, inteligencia y coordinación interinstitucional.



Asimismo, el robo a casa habitación acumula, en lo que va del año, 3 mil 798 carpetas de investigación, una disminución cercana al 60 por ciento respecto de 2015 y una caída anual del 55.7 por ciento, la más pronunciada de toda la serie histórica.



El Gobierno del Estado de México ha consolidado una política de seguridad basada en la presencia territorial, el uso de tecnología, la denuncia ciudadana y la reconstrucción del tejido social. Bajo la administración de Delfina Gómez Álvarez, la entidad avanza con paso firme hacia una nueva etapa de paz y confianza ciudadana.



En esta sesión número 521, participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, quienes refrendaron su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de seguridad en el territorio mexiquense.