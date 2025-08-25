EdoMéx, sede de olimpiada para adultos mayores! participarán más de mil 500 personas de todo el país

TOLUCA, Estado de México.- Con el objetivo de fomentar una vida sana y activa en la población adulta mayor, el Estado de México será sede de las Quintas Olimpiadas de Oro de Personas Mayores que se desarrollarán los días 28 y 29 de agosto con la participación de delegaciones deportivas de los 32 Sistemas Estatales DIF.



Esta justa, organizada por el Sistema Nacional DIF en colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, reunirá a más de mil 500 personas de 60 años y más que competirán en las disciplinas de atletismo, natación, cachibol y ajedrez.



Además, de actividades culturales como canto individual, grupal, danza folclórica, danza estilo libre y declamación de poesía; así como actividades lúdicas con dominó, lotería y juegos de memoria.



El evento se desarrollará en el marco del Día Nacional de las Personas Mayores y se efectuará acorde a las políticas públicas del Sistema DIF para promover el bienestar del adulto mayor y el desarrollo de acciones de preparación para la senectud, por medio del impulso al deporte y la socialización.



Asimismo, conjunta las acciones de la Comisión Nacional de Cultura y Física del Deporte (CONADE), cuyo enfoque es mejorar la calidad de vida de este sector de la población, a través de la actividad física.



El evento se desarrollará en la Ciudad Deportiva del Estado de México, ubicada en avenida Adolfo López Mateos, núm. 74, Col. Irma Patricia Galindo de Reza, en Zinacantepec, Estado de México.