Eduardo Ramírez propone suspensión temporal de tarifas de energía eléctrica en todo el país



Reconoce que el presidente de la República ha puesto énfasis en el apoyo a la economía de las familias ante el Covid 19



Se beneficiaría a determinados usuarios del Suministro Básico, para que las personas destinen los recursos para la compra de la canasta básica



El senador Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, solicita a través del Senado al presidente Andrés Manuel López Obrador emita un acuerdo mediante el cual se fije la suspensión temporal de tarifas de energía eléctrica en toda la República para determinados usuarios del Suministro Básico, ante los efectos del Covid 19.



La propuesta se presentará en un punto de acuerdo y considera que el cobro referente a los meses en que dure la emergencia sanitaria se realice proporcionalmente en los últimos meses del año 2020, con la finalidad de apoyar a las familias, así como a los sectores privados que han sido afectados.



Ramírez Aguilar destaca que sería un acto de justicia social la suspensión de las tarifas de energía eléctrica, porque los afectados podrían destinar los recursos para la adquisición de la canasta básica.



Sostiene que no sólo es viable sino indispensable que todas las personas tengan acceso a la energía eléctrica en condiciones normales, por lo que prorrogar el cobro durante la emergencia ayudará a permear de la mejor manera la contingencia.



Expone que respecto a los efectos del Covid 19, que ha puesto en cuarentena a naciones y con un saldo creciente en contagios y decesos, el país no es ajeno al clima de incertidumbre y a la crisis económica que ha comenzado a generar estragos en nuestra población.



’Algunos expertos estiman hasta cuatro años para volver a levantar la economía nacional, pero esto dependerá mayormente de la solidaridad en los estímulos para generar una economía resiliente en los hogares y empresas mexicanas’, subraya.



Por lo tanto, reconoce que el presidente de la República ha puesto énfasis en el apoyo a la economía de las familias, sabiendo que éstas son la célula nuclear del tejido social que se debe fortalecer estratégicamente para afrontar los efectos económicos de la pandemia.



Asimismo, dice estar seguro de que se puede encontrar en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la sensibilidad necesaria, apelando a este momento que atravesamos, para hacer de esto una realidad y darle a la población una certeza en medio de la contingencia.



El senador por Chiapas detalla que si bien, con base en el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica la Comisión Reguladora de Energía expide y aplica las metodologías para determinar y ajustar las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico, también confiere la potestad al Ejecutivo federal para determinar, mediante acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales para determinados grupos de usuarios del Suministro Básico.



En este sentido, resalta que llevar a cabo ’tan sensible apoyo’ para los hogares y empresas mexicanas sí es posible y sin comprometer la operación de la importante empresa productiva del Estado, porque ’en tiempos de incertidumbre y zozobra la unión y la solidaridad nos dan la fuerza para salir adelante’.



Finalmente, señala que ’estos son tiempos de acciones excepcionales que quedarán grabadas en un capítulo de la historia que demuestra la grandeza y fraternidad del pueblo mexicano cuando se une ante la adversidad’.