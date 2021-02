Eduardo Yáñez abandona "Si nos dejan", la nueva adaptación de ’Mirada de mujer’

A tan solo días de dar el claquetazo inicial a las grabaciones de la telenovela Si nos dejan, una adaptación de Televisa del exitoso melodrama colombiano Señora Isabel, el actor Eduardo Yáñez salió de la producción tras haber sido confirmado a comienzos de febrero para conformar la terna protagónica junto a Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas



En un comunicado divulgado este viernes 12 de febrero, la televisora de San Ángel comunicó que el histrión quedaba fuera del proyecto ’debido a una situación personal que demanda su total atención".



’Eduardo Yáñez y la producción de Si nos dejan acordaron que el actor se separa de los trabajos de este nuevo melodrama’, se lee en la nota de prensa publicada en su ciberpágina.



Por su parte, la agencia que lo representa, Palomera Group, confirmó a People en Español la renuncia de Yáñez y aseguró que se debía a una complicación en su salud que le impediría incorporarse al rodaje de la historia en el tiempo que el proyecto amerita.



Ante su salida, la empresa informó que el intérprete encargado de encarnar el papel de ‘Sergio Carranza’ ahora será Alexis Ayala, quien se integrará en lugar de Yáñez a las grabaciones de esta historia, que en México fue versionada por TV Azteca bajo el título Mirada de mujer (1997) con las actuaciones protagónicas de Angélica Aragón, Ari Telch y Fernando Luján.



El sorpresivo anuncio se da luego de que en enero, Eduardo Yáñez revelará que serían él y Villanueva quienes conformarían el matrimonio cuyo rompimiento desata esta inolvidable trama. También después de que fuera efectivamente ratificado para el papel de manera oficial e incluso de que se rumoreara que había pedido un cambio en el actor que inicialmente daría vida al galán joven, que finalmente interpretará Ornellas.



’Ya estoy en un proyecto que se llama (…) Si nos dejan. Es un remake de aquella telenovela famosa que se llamó Mirada de mujer y pues me toca hacer ese personaje tan maravilloso que hizo ese gran actor Fernando Luján’, anunció a través de una transmisión en vivo por Instagram con Mar Saura. ’Mi compañera será Mayrín Villanueva, hasta ahora es lo que sé, y yo creo que vamos a brindarles un trabajo muy padre’.



En esa ocasión, Eduardo Yáñez además confesó que esta producción de Carlos Bardasano y W Studios para Televisa lo llenaba de mucha ilusión. De hecho, viajó de Los Ángeles, donde estaba viviendo, a México para participar en el rodaje.



’El trabajo que más me conviene y me ilusiona (es Si nos dejan), porque además fue una gran historia Mirada de mujer, un gran éxito y el reto es hacerla todavía más fuerte por eso me vuelvo a ir (a México). Es un gran reto ese personaje que hizo el maestro Fernando Luján y a eso voy’, confesó emocionado con este nuevo proyecto, cuya última versión fue Victoria, realizada por Telemundo en 2007.



Por otro lado, en días recientes, el artista de 60 años volvió a protagonizar un altercado con un reportero, esta vez de la empresa TV Azteca, durante un encuentro con medios.



¿DE QUÉ VA SI NOS DEJAN, LA TELENOVELA QUE DEJÓ EDUARDO YÁÑEZ?

La adaptación de Si nos dejan mantendrá la esencia de la historia original de Bernardo Romero narrando la historia de ‘Alicia Montiel’ (Villanueva), una mujer madura que inesperadamente vuelve a encontrar el amor en un hombre mucho más joven que ella tras su dolorosa separación de su esposo.



‘Alicia’ tenía una aparente vida ejemplar con su esposo ‘Sergio Carranza’ (Ayala), un prestigioso periodista mexicano con el que llevaba 25 años casada y había procreado tres hijos; sin embargo, su perfecta existencia se desmorona cuando descubre que su marido la ha estado engañando desde hace años con otra mujer.



Entonces, la protagonista tomará una difícil decisión: divorciarse y comenzar una nueva vida como mujer empoderada e independiente pero, por supuesto, se enfrentará a los prejuicios de la sociedad, en especial, luego de que se enamore de ‘Martín Guerra’ (Ornellas), un hombre 25 años menor que ella, y decida darse una nueva oportunidad en el amor con él.



El rodaje de Si nos dejan comenzará en la Ciudad de México el próximo 15 de febrero con un guión escrito por Leonardo Padrón basado en la trama original y la dirección de Luis Manzo y Carlos Cock.