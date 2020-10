Educación virtual es el nuevo reto del mundo: Adolfo Pontigo Loyola

Se desarrollan cerca de 40 actividades como conferencias, talleres, exposiciones y presentaciones artísticas, mismas que pueden ser vistas a través de las plataformas de Facebook Live y YouTube



Como parte de los festejos por los 43 años de la Escuela Preparatoria Número Tres, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), el emblemático plantel inauguró el Tercer Congreso Interpreparatoriano con la temática ’Educación virtual, el nuevo desafío’ que se desarrolla de forma virtual del 8 al 10 de octubre a través de las plataformas de Facebook Live y YouTube.



Al inaugurar el Congreso, el rector de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola destacó que la educación virtual es el nuevo reto del mundo. ’Como universitarios debemos estar siempre a la altura de las circunstancias’, afirmó a través de un mensaje transmitido por medio de redes sociales.



A su vez, el director de la Preparatoria Número Tres, Francisco Angeles Angeles, subrayó que la nueva normalidad implica replantear el modelo de educación para adaptarlo a las necesidades actuales y hacer frente a los desafíos que ha traído esta pandemia. ’Por ello, el reto es que todos los alumnos, sobre todo quienes están en situación de vulnerabilidad, tengan acceso equitativo al aprendizaje. Seguiremos preparándonos para dar respuesta a las exigencias de la nueva normalidad’, aseguró.



Para comenzar el Congreso, el coordinador de la División Académica de la UAEH, Gonzalo Ismael Villegas de la Concha, presentó la conferencia magistral ’Educación virtual, el nuevo desafío’, donde señaló que los avances tecnológicos y la actual pandemia plantean retos para la educación, los que han permitido conducirla hacia la virtualidad.



Recordó que hace más de 30 años, la UAEH decidió transitar sobre tres vertientes académicas: metodologías de la investigación, inglés y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Precisó que se puede entender como educación virtual a la que realiza los procesos de interacción social de la enseñanza y el aprendizaje mediante la tecnología de internet y las comunicaciones.



Asimismo refirió que la primera modalidad de la educación virtual es la de E-Learning, que es totalmente en línea, así como la de B-Learning, que es mixta o semi-presencial, que es hacia donde están transitando todas las universidades en el mundo.



En el primer día del Congreso, la OSUAEH ofreció el concierto ’Tributo al sol’, además de impartirse conferencias como ’Inteligencia artificial vs COVID-19’; ’Conciencia ambiental en tiempos de COVID’; ’De la creatividad a la innovación’, un taller de lectura en voz alta, entre otras actividades.



El segundo día del Congreso, el 09 de octubre, se presentará las exposiciones ’Mi sentir durante la pandemia’, y ’Robótica vs Pandemia. No permitas que las adversidades trunquen tus sueños’; el Foro ’Experiencia sobre la comunidad sostenible’, además de conferencias como ’De Aristóteles a Einstein: la historia de la Física’; ’Estrés y calidad de vida ante el COVID-19’; ’La conservación de los bosques y su impacto en las poblaciones fúngicas’, entre otras conferencias y presentaciones musicales que podrán seguir por medio de Facebook y YouTube.



Finalmente, el 10 de octubre se ofrecerá una presentación musical con el Mariachi cultural de la UAEH, además de desarrollarse la primer Carrera Prepa 3 On Line. A las 10:00 horas se llevará a cabo la ceremonia del XLIII aniversario en la que se entregarán reconocimientos a los académicos destacados que han formado parte de esta Escuela Preparatoria.



El Congreso concluirá con talleres como el de arte y pandemia, el de autorretrato, así como además la exposición ’El ser humano y los objetos’; el Tercer Torneo Interpreparatoriano de ajedrez, la conferencia ’Camino al éxito’, y la presentación de danza folklórica del estado de Sinaloa.