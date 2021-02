Educación y autosuficiencia

Un nuevo apagón que deja sin luz z medio millón de usuarios y un formidable reto de vacunar a casi 127 millones de habitantes en el país son los desafíos que nuestro país debe enfrentar de inmediato sin más recursos que los nuestros. Si bien las condiciones climatológicas afectan lo mismo al poderoso vecino del norte, lo cierto es que también nos regatean vacunas.

Y en medio de esto, pasa desapercibido el mensaje de la nueva titular de la SEP, la maestra Delfina Gómez Álvarez, en el sentido de que va por el rescate de las normales y la reivindicación del vapuleado magisterio para dar a la educación el lugar que le corresponde al desarrollo nacional. No son los maestros los que con sus bloqueos obstruyen todo, deben ser también constructores.

Sin universidades e institutos técnicos de educación superior, sin un presupuesto suficiente para estar a la altura de los enormes retos, a nuestra dependencia alimentaria se sumará la energética y de salud. Somos un país del que depende de la largueza de los países desarrollados en una u otra forma y la solidaridad nos salva de enfrentar tales compromisos. No somos autosuficientes en energía no en medicina.

Sería, por lo tanto, conveniente que ante el drama actual, se redimensionará la actividad pública: atender el rubro básico de formar maestros de educación básica capacitados para proveer al país de ciudadanos a la altura de los retos contemporáneos y desarrollar nuestros propios instrumentos para generar los recursos que la sociedad requiere, sin pasar fríos como en el norte ni hacer largas y humillantes filas para recibir una vital vacuna.

TURBULENCIAS

De la periferia al centro, los problemas de la vacunación

Mal tiempo en el norte de la República y llegada tarde de personal vacunador y vacunas fueron los primeros tropiezos al inicio de la jornada nacional de vacunación lo mismo en las zonas semirurales de la zona metropolitana del Valle de México que en comunidades apartadas, pero se continuará con éxito en tanto el biológico sea entregado de acuerdo a lo pactado, pero se observa ya los jaloneos por la vacuna, lo mismo en la Unión Europea que en los Estados Unidos, en donde se obstaculiza la salida de sus medicamentos que se exige sea para sus pobladores, mientras que otras naciones piden que sea equitativo. México, sin embargo, y de acuerdo a lo que ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene aseguradas sus vacunas, no sólo porque hizo pactos con países y laboratorios, sino porque realiza una intensa actividad de Cabildeo en la ONU para asegurarse. Eso lo veremos en el curso de los próximos días, si es que alcanzan para cubrir en la primera etapa a unos 15 millones de adultos mayores y a unos 100 millones más de habitantes…Asumió la embajada de México en Estados Unidos el ex titular de la SEGOB y de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, quien dijo que la importancia de la representación diplomática se basa en la intensa actividad económica, cultural y comercial en la frontera sur de EU y en nuestra frontera norte, una de las más dinámicas del mundo que hay que tener, además de que en la Unión Americana habitan 37 millones de compatriotas que representan el 11% de la población. Dijo en el Senado que las ventanillas de la salud de los consulados atenderán a todos, aplicándoles las vacunas, sin importar su condición migratoria…En Oaxaca hay una verdadera cena de negros en la lucha por las candidaturas a los puestos de elección popular, no sólo porque se rechazan las propuestas de candidatos de las coaliciones, sino por las pugnas internas entre los partidos y la mala calidad de los candidatos…

[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista