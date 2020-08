Educación y salud, prioritarios

Rezagos de cuando menos cuatro décadas en la infraestructura hospitalaria y personal médico, malos hábitos alimenticios que han originado comorbilidades en la población han favorecido la expansión acelerada de covid-19 que suma ya casi 60 mil muertes en el país, que se han agravado con la crisis económica mundial y cuyas consecuencias están por profundizarse.

Aunado a ello, las nuevas generaciones enfrentan la suspensión obligada de las actividades escolares que ha originado que el Estado mexicano, para contrarrestar esta situación, recurra a los medios electrónicos disponibles para llevar al hogar la educación, con las dificultades propias que esta nueva modalidad ofrece.

Esto, debido a que en un gran porcentaje de territorio nacional no hay acceso a la televisión e incluso en hogares de colonias populares de las mismas ciudades del país; la asociación Estado-concesionarios ha sido criticado porque se considera que los poderosos empresarios serán beneficiados de la desgracia mundial y muchos padres de familia y sus hijos no tendrán acceso a esos beneficios.

Sin embargo, resulta peor no hacer nada, ni esperar a que ceda la pandemia, cuando hay la certeza de que ésta llegó para quedarse o cuando menos tardarán dos o tres años en que sea combatida de manera eficaz por una vacuna en ciernes. Más que criticar nuestras deficiencias, se debe enfrentar con realismo nuestra situación y la del mundo: covid-19 nos tomó desprevenidos por falta de planeación.

Avanza Ley antichatarra en el país

Congresos locales y gobernadores de Colima, Nuevo León y Tabasco indicaron que analizarán establecer una legislación similar como la aprobada por los diputados y diputadas de Oaxaca que prohíba la venta de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico a niños y niñas en las escuelas, a efecto de cambiar los hábitos alimenticios hacia una comida sana.



El senador de Morena, Salomón Jara, dijo que hará lo propio en el Senado de la República además de proponer que el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS) a alimentos procesados y alimentos azucarados sea el equivalente a la mitad de su precio y la modificación de la Ley general de Salud y a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, indicó que analizará esa medida con diputados al Congreso local pues no es buena noticia que nuestro país ocupe uno de los primeros lugares en obesidad y diabetes derivado de los malos hábitos de consumo por lo que es conveniente regular el consumo y venta de los alimentos conocidos como chatta. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández manifestó que analizará la propuesta para enviarla al Congreso Local, de la misma manera se expresó el diputado de Morena, Vladimir Parra, de Colima y Luis Donaldo Colosio, diputado de Movimiento Ciudadano al Congreso de Nuevo León…

Por cierto que en Oaxaca hasta este fin de semana había confusión si estaba detenido o prófugo el procurador de Justicia de Ulises Ruiz, Evencio Nicolás Martínez, luego de la detención de cuatro mandos policiacos implicados en la represión del movimiento social del 2006, pero los familiares de las víctimas exigen cárcel para casi todo su Gabinete, entre los que hay funcionarios del Gobierno actual ’que se pasean impunemente por las calles y las oficinas públicas’…

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) lamenta las agresiones sufridas al cuartel de la Guardia Nacional, en la comunidad de La Ruana, Michoacán y llamó al gobierno federal a considerar a este tipo de instalaciones como críticas y estratégicas y reforzar sus medidas de seguridad y protección que actualmente son obsoletas y altamente vulnerables, indicó José Luis Calderón González, vicepresidente de este organismo que agrupa a las 80 empresas que actúan en territorio nacional…

