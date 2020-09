Actualmente presentan su nuevo sencillo ’A la vida le aprendí’

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey celebrarán el primer evento en México con sana distancia



El primer evento con público se llevará a cabo el próximo viernes 16 de octubre en la Arena Ciudad de México bajo las normas de sana distancia con capacidad reducida



Boletos a la venta en el Sistema Superboletos en www.superboletos.com







Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey anunciaron su próxima presentación en la capital mexicana, la cual se llevará a cabo el próximo viernes 16 de octubre bajo las normas de sana distancia con capacidad reducida en la Arena Ciudad de México, esto con motivo de la promoción que están realizando de su nuevo sencillo que se titula ’A La Vida Le Aprendí’, con colaboraciones de Adán Contero y Kid Sun. La última canción que lanzó la agrupación fue ’Ni mil borracheras’ en el mes de mayo de este año y que en YouTube ya cuenta con más de siete millones de reproducciones. Los boletos para esta presentación están disponibles a la venta en el Sistema Superboletos.







Este año ha sido uno de los mejores en la carrera de Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, pues además del éxito de su nuevo sencillo, ’Me hubieras avisado’ acaba de llegar al número uno en Estados Unidos. ’Me Hubieras Avisado’ es la creación de Alex Hernández, César Valdivia, y Rogelio Salazar, la cual es interpretada por Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey. Esta canción de desamor, ha pegado muy bien en la radio de los Estados Unidos destacándose como una de las más escuchadas y que por fin llegó al primer lugar, desbancando a ’Barquillero’ de Calibre 50.







Para este show, todas las medidas sanitarias están contempladas a efecto de garantizar la seguridad de todos los asistentes. El público podrá disfrutar del evento con un servicio personalizado por parte del equipo de staff y meseros, los cuales los acercarán a sus lugares asignados, cuyas butacas y filas tendrán el espacio suficiente para garantizar la sana distancia, en un ambiente pensado para que el invitado pueda disfrutar y sentirse seguro en todo momento, es por eso que se mantienen todas las medidas de higiene necesarias, como la sanitización de butacas y todos los accesos, puntos especiales de limpieza en baños con gel antibacterial, señalización de sana distancia, así como uniformes especiales con repelente, uso de guantes y caretas personales por parte del equipo de staff, además los alimentos serán preparados en un ambiente controlado con todas las medidas de higiene.







Edwin Luna, fundador y líder de La Banda La Trakalosa empezó su gusto por la música desde los 5 años, ya que desde pequeño escuchaba música norteña al lado de su padre Miguel Luna, integrante del legendario grupo El Palomo y el Gorrión, quién también le enseñó a tocar el acordeón de piano. No fue hasta los 15 años que empezó a cantar profesionalmente en bodas, al formar parte de varios grupos versátiles. A los 17 años inició su peregrinaje por el medio musical al integrarse a la Banda Don Arsenio en Cadereyta Jiménez, Nuevo León; posteriormente formó parte de la Banda Sinaloa.







Su gran oportunidad fue cuando Virgilio Canales lo invita a formar parte de Liberación, grupo en el que permaneció cerca de 8 meses y que por decisión propia abandonó, ya que no se sentía identificado con el estilo del grupo. Luego de su salida de Liberación se integró a la Banda Piricuichos en la que permaneció solo un año, ya que recibió la invitación de los ex integrantes de Banda Chilera para formar una nueva banda, situación que aceptó Edwin con la condición de ser el director de la agrupación. Fue así que nació el 07 de enero del 2010 la Banda Escandalosa. En ese mismo año, pero en el mes de octubre reciben una llamada de parte de la compañía Remex Music para formar parte de su elenco. El primer sencillo lanzado a radio fue en junio del 2011, títulado ’Después de ti no hay nada’. El tema ’Después de ti no hay nada’ logró colocarse dentro del Top 20 del Monitor Latino Nacional y sonar en los Estados Unidos.







Para noviembre del 2011, Banda La Trakalosa lanzó el segundo sencillo titulado ’San Lunes’ y con el que desean demostrar que pese a que son un grupo originario de Monterrey saben tocar perfectamente la música de banda, además de darle el toque diferente con acordeón y bajo sexto. Para finales del 2011 Banda La Trakalosa tuvo una participación con El Pelón Del Mikrophone con el tema ’La Cumbia Tribalera’, el cual logró colocarse en los primeros lugares de las listas de popularidad. El tema ’San Lunes’ se escuchó en todo México y la Unión Americana y gracias a eso pudo llegar a estar dentro del Top 20 del Monitor Latino de México con gran aceptación del público. A principios del 2012 promocionarían el tema ’Doble Vida’ del compositor Salvador Aponte y que lleva el mismo nombre que su producción ’Doble Vida’ y en menos de 1 mes el tema llegó al Top 20 del Monitor Latino en México.







A principios del 2013 Banda La Trakalosa lanzó el sencillo ’Un Par de Cerdos’ de la autoría de Horacio Ortiz, este tema habla de la relación prohibida entre un hombre y una mujer que se entienden a escondidas, y aunque saben del daño que pueden causar a sus seres queridos continúan con su idilio. Ambos (tanto el hombre como la mujer) sienten remordimiento por lo que hacen a las personas que aman y saben que lo que hacen no tiene calificativo, situación que los convierte simplemente en un par de cerdos. El tema ’Un Par de Cerdos’ se logró colocarse dentro del Top 20 del Monitor Latino en México a tan solo 4 semanas de lanzarse el tema, escuchándose en todo México y Estados Unidos.







En mayo del 2013 Banda La Trakalosa promocionó el sencillo ’Borracho de Amor’ de la inspiración de Erika Vidrio, esta canción describe el sufrimiento de un hombre que ahora conoce lo que es llorar por dentro, quien pierde los modales y el dinero a causa del dolor del corazón, lo que lo convierte en un experto en la bebida cuando deja de hacerle gestos al tequila para ahogar su dolor. El tema ’Borracho de Amor’ se escuchó en todas las emisoras de México y logró llegar al Top 10 del Monitor Latino en México con gran éxito.







Después de varios éxitos en los siguientes años, como ’Tatuado hasta los huesos’, ’Concha del alma’, ’Después de ti no hay nada’ comenzaron a sonar en todo México, poniendo a la ciudad de Monterrey en alto. En el año 2015, Edwin decide cambiar el nombre a Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey por algunos conflictos que tuvo con la agrupación, haciendo oficial el nuevo nombre. A estos logros se suma la invitación de Franco de Vita para realizar el dueto de ’Ya no te creo’ mismo que interpretan por primera vez juntos precisamente en La Arena Ciudad de México. En el 2017 ganan terreno en Guatemala, El Salvador y Colombia, presentándose con gran éxito y siendo uno de las bandas más sonadas en todo Centroamérica, en junio de ese mismo año lanza su sexto disco ’Mi otro yo’.







Recientemente este 2018 Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey inician el año con el pie derecho, con varios sencillos que se han colocado todos en el número uno en México y estado Unidos. Además, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey se consolidan día a día como una de las bandas más jóvenes con un futuro muy a cuenta con más de 10 millones de visitas en YouTube. y por si fuera poco son nominados como Mejor Nuevo Artista Regional Mexicano en los premios ¡Heart Radio Music Awards 2019.







En este link los pueden comprar: https://web.superboletos.com/SuperBoletos/CDMXYEDOMEX/CONCIERTO/CDMX-LA-TRAKALOSA/uAXFlMJzTH6rDEV2j69788grQ