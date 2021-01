EEUU alerta sobre gel antibacterial contaminado hecho en México

www.guerrerohabla.com



Estados Unidos de Norteamérica. 27 enero, 2021.-La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) alertó sobre los peligros de un tipo de gel antibacterial producido en México. La alarma sobre estos desinfectantes, ampliamente distribuidos a consecuencia de la pandemia, ha frenado la importación de estos productos hasta que la institución pueda revisarlos con detenimiento.



Los productos mexicanos fueron etiquetados por contener etanol, conocido comúnmente como alcohol etílico. Sin embargo, la agencia identificó que estaban contaminados en su mayoría con metanol: una sustancia tóxica que puede ser mortal si es ingerida por seres humanos —más aún si se absorbe por medio de la piel. Entre los usos comunes del compuesto, está el de ser un disolvente industrial efectivo.



¿Cuál es el riesgo del metanol?

Al ingerir metanol, el cuerpo humano tiene reacciones defensivas. Al ser un producto industrial, con el que se producen ciertos tipos de pinturas, tiene diversos efectos en el organismo, dependiendo de cómo ingrese a éste. Las vías más comunes son por inhalación, ingestión o contacto, como sucede en el caso de este gel antibacterial.



Una intoxicación alta con metanol puede producir ceguera permanente y hasta daños en el sistema nervioso central.



Ésta es la primera vez que la FDA emite una alerta de importación en todo el país para cualquier categoría de producto farmacéutico. La alarma, sin embargo, no es casual. Es un hecho que un artículo con metanol de uso recurrente puede tener efectos nocivos en la salud de las personas, más aún en el contexto de la emergencia sanitaria que vivimos en la actualidad.



Pareciera que, en lugar de sanitizar las manos, el gel antibacterial producido en México pudiera irrumpir con la calidad de vida de las personas en poco tiempo. Con respecto al acontecimiento, Judy McMeekin, Comisionada Asociado de Asuntos Regulatorios de la FDA, destacó lo siguiente:



’El uso de desinfectantes de manos por parte de los consumidores ha aumentado significativamente durante la pandemia de coronavirus, especialmente cuando no se puede acceder al agua y al jabón, y no se tolerará la disponibilidad de productos de mala calidad con ingredientes peligrosos e inaceptables. Las acciones de hoy son necesarias para proteger el suministro seguro de desinfectantes para manos a base de alcohol. Continuaremos trabajando con nuestras partes interesadas para garantizar la disponibilidad de productos seguros y para comunicar información vital teniendo en cuenta la salud y la seguridad de los consumidores estadounidenses ’.



El problema fue que el 84 % de las muestras analizadas contenían metanol en su composición química. Desde abril, la FDA ha verificado la presencia de ingredientes tóxicos, incluido el metanol, en los productos satirizantes importados de México. Ninguno de ellos venía especificado en la etiqueta de los envases.



A propósito de este escándalo, la agencia instó a fabricantes y autoridades de todo el mundo revisen la guía política que diseñó para la distribución sana de productos farmacéuticos ligados a la pandemia. Según la institución, la población más vulnerable a efectos secundarios son los niños pequeños, adolescentes y adultos mayores.