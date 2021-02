EE.UU. incauta en 2 meses cocaína por valor de 69 millones de dólares en el Caribe

La Guardia Costera estadounidense, junto a fuerzas combinadas de la República Dominicana y Panamá, incautaron en los últimos dos meses en aguas del Caribe unos 1.814 kilogramos de cocaína con un valor en el mercado negro de aproximadamente 69 millones de dólares, informaron este viernes las autoridades.



Durante 59 días de patrulla por el Caribe, la tripulación del guardacostas estadounidense Mohawk (WMEC 913), con base en Key West (extremo sur de Florida), interceptó cuatro barcos narcotraficantes y detuvo a cinco presuntos traficantes de drogas, indicó la Guardia Costera en un comunicado.



La tripulación del Mohawk, compuesta por 80 personas, trabajó con múltiples aeronaves de patrulla marítima internacional, así como con "activos de superficie" para contrarrestar las organizaciones criminales y "obstaculizar el flujo ilícito de drogas, personas y otras cargas peligrosas" hacia Estados Unidos.



Fueron operaciones conjuntas con la Armada de la República Dominicana y agentes panameños del orden para "detectar, disuadir e interceptar a las embarcaciones involucradas en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada dentro de la Zona Económica Exclusiva de Panamá", detalló el comunicado.



"Estas operaciones reflejan el trabajo en equipo y la determinación inquebrantable entre la Guardia Costera, la policía federal, el Departamento de Defensa y nuestros socios internacionales para proteger a la región del flagelo de las organizaciones criminales transnacionales", dijo James L. Jarnac, comandante del guardacostas Mohawk.



El Mohawk, de 270 pies de eslora, regresó este viernes a su base en Key West después de cuatro semanas de patrulla, añadió la agencia federal.



(c) Agencia EFE





