EEUU pone fin a programa de Trump que enviaba a solicitantes de asilo a México

La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles que suspenderá a partir de mañana las inscripciones en el programa ’Permanezcan en México’, que permitió al Gobierno de su predecesor, Donald Trump, devolver al país vecino a los solicitantes de asilo, y aclaró que mantendrá las restricciones en la frontera.



’El DHS (siglas en inglés del Departamento de Seguridad Nacional) anuncia la suspensión de nuevas inscripciones en el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP, en inglés)’, como también se conoce esa iniciativa que Trump implementó en enero de 2019, señaló la agencia encargada de la seguridad, la inmigración y las fronteras en un comunicado.



La nota detalló que a partir de este 21 de enero el DHS ’dejará de agregar individuos al programa’.



’Todos los participantes actuales del MPP -añadió el comunicado- deben permanecer donde están, a la espera de más información oficial de los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos’.



Amparado en ’Permanezcan en México’, el Gobierno de Trump envió a más de 60,000 indocumentados que cruzaron la frontera a esperar en México sus citas ante jueces migratorios, un trámite que puede tomar meses.



Trump implementó esa política tras el repunte de las detenciones en la frontera con México, que en mayo de 2019 alcanzaron la cota histórica de 132.856 casos.



Por otra parte, el DHS aclaró este miércoles que las ’actuales restricciones de viaje no esenciales de la COVID-19, tanto en la frontera como en la región, siguen vigentes en este momento’.



Estados Unidos y México acordaron restringir en marzo del año pasado los viajes terrestres no esenciales para evitar la propagación del coronavirus, una medida que había entrado en vigor previamente en el linde con Canadá.



Ambas decisiones han sido renovadas desde entonces y permanecen vigentes.



El anuncio se conoce al cierre de una jornada en la que Biden, que juró este miércoles como el presidente 46 de Estados Unidos, ha dado a conocer una serie de órdenes ejecutivas a favor de los inmigrantes y envió al Congreso -tal como prometió durante su campaña- un proyecto de ley de inmigración que promete una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados residentes en Estados Unidos.



De allí que el DHS aclarara que ’las personas fuera de Estados Unidos no serán elegibles para el estatus legal en virtud del proyecto de ley que el presidente Biden envió hoy al Congreso’, e insistió que está dirigido para quienes ya residen en el país.



