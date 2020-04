EE.UU. vivirá momento como el 11-S por coronavirus, advierte funcionario

Nueva York, USA. 05 abril, 2020.-El estado de Nueva York, epicentro del COVID-19 en Estados Unidos y a nivel mundial, anunció este domingo que la enfermedad ha causado 4 mil 159 muertes y 122 mil 031 contagios, mientras que las autoridades han advertido de que esta semana el país vivirá un ’momento como el de Pearl Harbor, como el del 11-S’.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien ayer aseguraba que el pico de contagios en Nueva York llegaría en los próximos siete días, declaró este domingo que el estado podría haber llegado ya al momento más elevado de los contagios, aunque advirtió que en vez de una reducción de las muertes y los casos, lo que se podría producir es una ’plataforma’ con un periodo registrándose cifras elevadas de muertos.

’Estamos viendo la evolución de esta historia, estamos viendo el desarrollo de la narración. Todos estamos viendo una película, todos estamos esperando a ver la siguiente escena porque según se desarrolla la película se empieza a entender la historia cada vez mejor’, dijo Cuomo, para referirse a que se necesita que pasen varios días para saber en qué momento se encuentra la expansión de la pandemia, que en el país ha causado más de 9 mil muertes, según el propio gobernador.

Un llamado a la coordinación a nivel nacional

En su rueda de prensa de este domingo, Cuomo recordó que todos los hospitales y redes sanitarias públicas y privadas de Nueva York trabajaban de manera conjunta, para repartir suministros y recursos y enviar enfermos de unos centros a otros para aliviar la presión en las zonas más afectadas, y pidió a las autoridades federales que hicieran lo mismo a nivel nacional.

’Todo el mundo habla de las reservas (médicas) del Gobierno Federal, pero no hay suficiente en las reservas federales para ayudar a Nueva York y a Ilinois y Texas, y Florida y California… Simplemente no es una opción. La única opción que veo es un despliegue nacional -todo el mundo dice que estamos en tiempos de guerra, estamos en guerra y el virus es el enemigo-’ dijo Cuomo.

El gobernador, quien agradeció al estado de Oregon el envío de 140 ventiladores, pidió que se ayudara hoy a Nueva York para enviar recursos después al lugar más afectado por la pandemia.

’Lo mismo que estamos haciendo en Nueva York en un microcosmos, cambiando recursos del Bronx a Queens o a Nassau hay que mover los recursos nacionales’, subrayó.

Un momento como el de Pearl Harbor, como el del 11-S

Mientras tanto, desde Washington, el director general de Salud Pública del gobierno estadounidense, Jerome Adams, aseguró en una entrevista a Fox News que esta ’va a ser la semana más dura y triste de las vidas de la mayoría de los estadounidenses, francamente’.

’Este va a ser nuestro momento (similar al) de Pearl Harbor, al del 11-S, solo que no va a estar concentrado en un mismo sitio. Va a ocurrir por todo el país’, agregó.

Más de 2 mil 400 estadounidenses murieron en el ataque japonés por sorpresa a la base militar de Pearl Harbor (Hawaii) en 1941, mientras que otras 2 mil 996 perdieron la vida en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 (11-S) en las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono y el siniestro de un avión en Pennsylvania.

El gobernador aseguró que hasta hoy el número de casos contabilizados llega a los 318 mil 571 y el de muertos a los 9 mil 090, con Nueva York a la cabeza (con 122 mil 031 contagiados y 4 mil 159 muertos), seguido de Nueva Jersey (34 mil 124 contagiados y 847 muertes), Michigan (14 mil 225 contagiados y 540 muertos), California (13 mil 796 contagiados y 323 muertos) y Louisiana (12 mil 496 contagiados y 412 muertos).

’Esta va a ser una mala semana’, coincidió el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, durante otra entrevista este domingo con la cadena CBS News.

’Vamos a seguir viendo una escalada. Pero esperamos que en el plazo de una semana, quizá un poco más, empecemos a ver un aplanamiento de la curva y un descenso’, agregó.

Fauci matizó que no se puede decir que EE.UU. tenga la crisis ’bajo control, porque eso sería una declaración falsa’, pero opinó que las medidas para contener los contagios, con más del 90 por ciento de la población bajo órdenes de quedarse en casa, ’están funcionando claramente’.

En este sentido, criticó a los gobernadores -todos ellos republicanos- de los únicos nueve estados de EE.UU. que por ahora no han urgido a sus habitantes a quedarse en casa todo lo posible: Arkansas, Oklahoma, Utah, Carolina del Sur, Iowa, Nebraska, Wyoming, Dakota del Norte y Dakota del Sur.

Desborde de los departamentos de trabajo

La oleada de despidos aparejados al parón económico causado por la expansión del coronavirus y que en las últimas dos semanas ha dejado en paro a casi 10 millones de personas ha provocado que se desborden los departamentos de Trabajo de varios estados, como Nueva York y Nueva Jersey.

En Nueva York, ante la avalancha de solicitudes para recibir la ayuda por desempleo, el departamento ha reforzado su plantilla y ha reestructurado los horarios de atención de las llamadas por apellidos y días de la semana.

’Estamos haciendo todo lo posible para abordar el aumento de llamadas y el volumen web’, asegura en su perfil de Facebook el departamento de trabajo neoyorquino.

El director de presupuestos del estado Robert Mujica aseguraba esta semana que en una semana habitual se recibían en torno a 50 mil llamadas, pero que la última semana de marzo se recibieron 7.8 millones.

Para hacer frente a este aluvión, el departamento ha aumentado el ancho de banda de su conexión a internet y el horario de atención, y ha contratado a 65 personas para que se sumen a las 700 que atienden las llamadas de los que han perdido su trabajo.