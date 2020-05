Efecto devastador entre jóvenes: OIT

+Unamos Crédito del INFONAVIT



+Se requiere nuevo proyecto e Nación



El último análisis de la OIT sobre el impacto de la COVID-19 en el mercado laboral revea el efecto devastador y desproporcionado que ha tenido la pandemia en los trabajadores jóvenes y analiza las medidas que se están adoptando para crear un entorno seguro de vuelta al trabajo.



Más de uno de cada seis jóvenes ha dejado de trabajar desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, mientras que quienes siguen empleados han visto reducir sus horas de trabajo en un 23 por ciento, asegura la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Según el Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. 4a edición , los jóvenes están siendo afectados de manera desproporcionada por la pandemia, y el incremento rápido y substancial del desempleo juvenil registrado a partir de febrero afecta más a las mujeres jóvenes que a los hombres jóvenes.



La pandemia inflige un triple impacto sobre los jóvenes. No sólo destruye sus empleos, sino también su educación y formación, y coloca grandes obstáculos en el camino de quienes buscan entrar en el mundo del trabajo o de cambiar empleo.



’La crisis de la COVID-19 está afectando a los jóvenes – en particular a las mujeres – con mayor gravedad y rapidez que a cualquier otro grupo."



Guy Ryder, Director General de la OIT dijo que en 2019, la tasa de desempleo juvenil de 13,6 por ciento era ya más alta que la de cualquier otro grupo poblacional. Había alrededor de 267 millones de jóvenes – o uno de cada cinco a nivel mundial – que no trabajaban, ni seguían una educación o formación profesional (nini). Los jóvenes de entre 15 y 24 años que estaban empleados tenían además mayores probabilidades de estar en formas de trabajo que los hacía más vulnerables, como ocupaciones mal remuneradas, en la economía informal, o como trabajadores migrantes.



’La crisis de la COVID-19 está afectando a los jóvenes – en particular a las mujeres – con mayor gravedad y rapidez que a cualquier otro grupo. Si no tomamos medidas inmediatas y significativas para mejorar su situación, el legado del virus podría acompañarnos durante décadas. Si su talento y energía son marginados por falta de oportunidades o de competencias, esto ocasionará un daño al futuro de todos nosotros y hará que sea mucho más difícil reconstruir una mejor economía post-COVID’, declaró Guy Ryder, Director General de la OIT.



El Observatorio pide respuestas políticas urgentes, concretas y a gran escala dirigidas a apoyar a los jóvenes, incluidos programas amplios de garantía de empleo/formación en los países desarrollados, programas intensivos en empleo y garantías en las economías de ingresos medios y bajos.



’Crear una recuperación generadora de empleo que también promueva la equidad y sostenibilidad significa poner a las personas y a las empresas a trabajar de nuevo tan pronto como sea posible, en condiciones seguras’, señaló Guy Ryder. ’Las pruebas y la trazabilidad pueden formar una parte importante del conjunto de políticas si queremos vencer el miedo, reducir el riesgo y que nuestras economías y sociedades vuelvan a moverse rápidamente’.



El Observatorio actualiza además la estimación de la disminución de las horas de trabajo en el primer y segundo trimestre de 2020, en comparación con el cuarto trimestre de 2019. Se estima que se perdieron 4,8 por ciento de horas de trabajo durante el primer trimestre (equivalente a 135 millones de empleos a tiempo completo suponiendo un trabajo de 48 horas semanales). Esto representa una ligera revisión al alza de cerca de 7 millones de empleos desde la tercera edición del Observatorio. El número estimado de empleos perdidos en el segundo trimestre permanece inalterado, en 305 millones.



Desde una perspectiva regional, las Américas (13,1 por ciento), y Europa y Asia Central (12,9 por ciento) presentan las mayores pérdidas de horas trabajadas en el segundo trimestre….



UNAMOS CRÉDITOS INFONAVIT PROMUEVE LA INCLUSIÓN DE LOS TRABAJADORES A LOS CENTROS DE LAS CIUDADES



Armando Téllez Flores QUADRATIN CDMX



Para beneficio de los trabajadores formales y a casi cuatro meses del lanzamiento de Unamos Créditos, esquema que permite a dos personas sin relación jurídica o familiares unir el saldo de su subcuenta de vivienda para adquirir un mayor monto de financiamiento, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) ha otorgado 6 mil 648 créditos bajo este esquema, lo que representó la adquisición de 3 mil 324 viviendas, con un valor promedio de 646 mil 755 pesos.



Del total de financiamientos otorgados bajo este esquema, del 1 de febrero al 24 de mayo de este año, 61% corresponden a trabajadores que ganan menos de 2.7 UMAs (7 mil 131 pesos mensuales).



Así, a través de Unamos Créditos, el Infonavit facilita el acceso a la vivienda adecuada en línea con el Programa Nacional de Vivienda, fomenta la inclusión financiera y previene la exclusión de los trabajadores de menos ingresos a la periferia de las urbes.



Es así que, 49% de los créditos se concentra en cinco entidades del país: Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Baja California; entidades donde los precios de los inmuebles habitacionales generalmente obligan a las y los trabajadores a adquirir una vivienda en la periferia de las ciudades, mermando su calidad de vida al invertir una mayor cantidad de tiempo y dinero en transporte.



Del total de créditos otorgados, 2 mil 278 (34% del total) han sido ejercidos por familiares; de ellos, 33% corresponde a la unión de la subcuenta de vivienda entre hermanos y 67% entre padres e hijos.



Mientras que, 4 mil 370 financiamientos (66% del total) fueron otorgados a corresidentes; 74% a parejas sin relación jurídica y 26% a amigos.



Vale destacar que del total de financiamientos a corresidentes, 190 corresponden a parejas del mismo sexo.



Con la colocación al 24 de mayo de 2020, el Instituto registra un avance de 47% respecto a la meta para este año de otorgar 14 mil financiamientos en el esquema Unamos Créditos; cifra que se espera registre un incremento en los próximos meses, debido a que hay más de 3 mil créditos en proceso, ya sea inscritos o por escriturar.



Los requisitos para tramitar una hipoteca bajo este esquema son los mismos que se solicitan para un crédito tradicional, debido a que cada uno de los acreditados se evalúa de forma Individual, por lo que ambas personas deben cumplir con los criterios de elegibilidad (tener una relación laboral vigente y cumplir con los 116 puntos de precalificación).



Unamos Créditos es un financiamiento en pesos, con una tasa de interés fija de 12% anual y aplica un complemento de pago[1] en beneficio de trabajadores que ganan hasta 6.5 UMAs…..



ANTE LA CRISIS, EL GOBIERNO MEXICANO DEBE PLANTEAR UN PROYECTO NUEVO DE NACIÓN



El gobierno de México debe tomar una decisión disruptiva: transformar el país y avanzar hacia un proyecto nuevo de nación para enfrentar la severa crisis económica detonada por la pandemia del coronavirus, señaló la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).



Además de brindar seguridad social, debiera plantear cómo podrá modificar los elementos en torno a la ocupación, ya que ’no sólo se trata de discutir si habrá o no desempleo, sino de determinar cómo vamos a manejar este entorno, que pudiera representar una oportunidad única para el Estado’ si se frenaran algunos megaproyectos y modificara el esquema hacia un escenario de fomento de ciertos núcleos tecnológicos.



En Guanajuato, Monterrey y Guadalajara, inversionistas especializados han mostrado interés en promover una rápida transición energética que deje atrás el petróleo para que sean las comunidades las que reciban los beneficios, apuntó al participar en el Programa Semana Virtual de seguridad social CISS. COVID, herramientas políticas para la resiliencia. Conversatorio. Economía y mundo del trabajo.



Un ejemplo de esto es México COVID-19, una plataforma de comunicación y fortalecimiento de colectividades colaborativas que fomenta cadenas comerciales productivas en grupos poco conectados, brindando una ayuda desde una visión humanista para el refuerzo local.



A diferencia del resto de América Latina, el país se encuentra en un escenario de política inadecuada para el rescate de los estratos más vulnerables en términos de cobertura y respuesta, además de que ’los programas de gasto social implementados no están diseñados para afrontar la crisis actual y la que se avecina’, ante lo cual es importante, tanto buscar tratados comerciales que permitan derogar mecanismos laborales que afectan a campesinos, como limitar incentivos excesivos de Estados Unidos y Canadá a su gente en el campo, provocando una competencia desleal no regulada, antes en el TLCAN y ahora en el T-MEC’, puntualizó Azamar Alonso.



También debe abrirse un diálogo que integre a los sectores informales y rurales a este modelo político, pero sobre todo a los más vulnerables, pues ahora mismo se requiere fomentar el empleo con la creación de proyectos acoplados a la realidad nacional, en virtud de que el fenómeno ’que vamos a tener en el futuro, de acuerdo con entes públicos y privados, podría tocar a dos millones de individuos hacia finales de año o tal vez más, ante lo cual es indispensable un seguro de desempleo’.



En marzo y abril de este año, 350 mil mexicanos solicitaron este apoyo debido al cierre de fuentes de trabajo por el COVID-19, lo cual agrava aun más la situación de la actividad informal, subrayó la investigadora del Departamento de Producción Económica.



Los rubros más impactados por el coronavirus han sido el informal, sin olvidar al campesino e indígena, que ocupan cerca de 56 por ciento de la Población Económica Activa (PEA) y comprenden a 31 millones de hombres y mujeres, de los cuales cerca de 80 por ciento se encuentra en servicios, comercio y agropecuario y que, en conjunto, ’genera por lo menos 22 de cada cien pesos que se gastan en México, es decir, aporta a las finanzas, con un efecto positivo al disminuir la propensión a la delincuencia’.



Un problema que está sucediendo en la región es que ese segmento ha sido ’invisibilizado y lo mismo ocurre con los agricultores, que no tienen apoyo ni garantía, aun cuando dependemos de ellos para disponer de alimentos frescos’. Es el mismo caso de las mujeres, uno de los grupos más perjudicados por los abusos en el ámbito laboral y por la delincuencia, por lo cual es necesario y primordial exigir al Estado un plan de coordinación local y nacional para apoyarlas.



El maestro Ricardo Herrera, coordinador del Proyecto Internacional de Protección Social en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) México-Cuba, destacó la condición financiera poco favorable que registraba, no sólo México, sino el mundo entero, previo a la pandemia del coronavirus.



El COVID-19 ha propiciado cierre de establecimientos; reducción de horas laborables; subocupación, y caída de salarios en los espacios informales; con el diseño de cuatro pilares, la OIT busca clasificar las operaciones de las naciones para atender la emergencia.



México ha aplicado una guía de acción; reforzado las medidas sanitarias y existen operativos especiales con el fin de identificar las empresas que no están cerrando, han reducido su plantilla o recortado salarios.



El Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció, por lo menos para el personal de salud, que el COVID-19 está en primera línea como una enfermedad de trabajo, dijo el maestro Herrera, en la sesión cuatro del programa virtual, moderado por el doctor Hugo García Marín, jefe de Especialistas del Consejo Interamericano de Seguridad Social….



