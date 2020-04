En los momentos de mayor apremio es cuando se necesitan los liderazgos de nuestros dirigentes, ya que no es válido que ellos muestren signos debilidad ante el acoso de la pandemia que azota al mundo.



Es momentos que ellos y todos asumamos el compromiso de cuidarnos, seguir las instrucciones para evitar en la mayor medida posible los contagios.



Por eso, hay que estar atentos y evitar el llamado ’efecto dominó’, el que parece inundar el campo de la política mexicana, con los casos de gobernantes, diputados y otros personajes de esta actividad dando resultado positivo sobre el coronavirus (Covid-19).



Son aquellos sujetos que no hicieron caso de las recomendaciones y continuaron con sus agendas normales, sin ningún tipo de precaución y que, en el peor de los casos, llevaron el contagio hacia otras personas.



Y aunque no se sabe dónde contrajo el virus el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, sí se sabe que 10 días antes del anuncio de su contagio estuvo en Palacio Nacional con el presidente López Obrador y una parte importante de su gabinete.



Después de eso, el gobernante continuó con sus actividades, sin que tampoco se sepa si en sus recorridos, reuniones y demás se produjo su contagio o si acudió a Palacio Nacional, ya con el virus encima.



En Tabasco, el gobernador Adán Augusto López Hernández también dio positivo al coronavirus, aunque se presume que el contagio pudo venir durante una reunión con el Colegio de Notarios del estado, en el que uno de sus miembros fue detectado con el virus poco después de dicho encuentro.



Adán Augusto siguió con sus actividades y poco antes de anunciar su contagio todavía sostuvo reuniones.



En los dos casos habrá que ver cuáles fueron las consecuencias y hasta donde llegaron los contagios que ahora amenazan con acarrear el ’efecto dominó’.



Es probable que en los próximos días sepamos de otros casos de gobernantes que mantuvieron contacto con personas portadoras del virus y que pudieron transmitir la infección, sin siquiera saber que ellos ya eran portadores.



Y con todo y que el subsecretario de Salud y vocero del gobierno federal en esta contingencia, Hugo López Gatell, llamó a extremar precauciones y lanzó el grito de alerta, es ahora o nunca –dijo- y pidió aislamiento, algunos personajes no entienden sobre el riesgo que corren ellos y quienes se acerquen en sus recorridos.



El propio Presidente se niega a hacerlo y el fin de semana anduvo por Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California y ya anunció entre sus próximas actividades que sí rendirá su acostumbrado informe de gobierno el próximo cinco de abril, aunque lo hará sin la presencia de público, ni siquiera sus colaboradores del gabinete.



Se desconoce si en estos recorridos participa alguna persona con posible contagio y aunque se mantenga ’Susana Distancia’ pudiera transmitir el virus al Ejecutivo federal en los momentos en que se requiere de la mayor fortaleza de un liderazgo.



****



El Senado de la República promoverá ante la ONU un control del comercio de medicamentos y equipos de salud ante el acaparamiento y escasez de estos insumos ante la presencia del coronavirus, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.



