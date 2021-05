Tepeapulco, Hgo; 7 de mayo de 2021.



EFECTOS NEGATIVOS DE MORENA SON A LARGO PLAZO: HÉCTOR MENESES



El poder del voto es lo que puede mediar la balanza, señala el candidato.



Debe de haber un equilibrio en el Congreso de la Unión, está en juego la vida democrática del país.



El candidato a diputado federal por el distrito VII de Tepeapulco de la coalición Va por México, Héctor Meneses Arrieta, hizo un llamado a los hidalguenses para que el próximo 6 de junio hagan uso del poder que la democracia les otorga y se logre mediar la balanza y así alcanzar un equilibrio en el Congreso de la Unión, de lo contrario, se deberán asumir efectos a largo plazo.



’Tenemos tiempo de mediar la balanza, de equilibrar nuestro país desde el Congreso de la Unión, la decisión del 6 de junio puede durar décadas, puede durar muchas décadas si nos volvemos a equivocar como lo hicimos en el 2018’, dijo.



Meneses Arrieta enfatizó que los siguientes tres años son sumamente importantes para la vida democrática del país teniendo un Congreso federal equilibrado y que no sea solo una fuerza quien tome las decisiones.



’Es ir allá a defender allá nuestras instituciones, es ir allá a equilibrar los presupuestos para nuestro país’, dijo, al tiempo de asegurar que para ello la coalición Va por México tiene los candidatos a diputados federales mejor preparados, con experiencia y conocimientos para llegar a San Lázaro y generar el equilibrio que se ha perdido en los últimos años en la nación.



Enfatizó que es momento, previo a las elecciones, de reflexionar lo que se quiere, de ver qué país se quiere para los siguientes años, uno donde haya equilibrios y decisiones democráticas o uno sometido y racionado.



’Los que estamos informados vamos a ser los responsables de lo que suceda después del 6 de junio en nuestro país, yo creo que esta vez le podemos dar el equilibrio en el Congreso de la Unión el 6 de junio’, agregó.



El candidato aseguró que la decisión del 6 de junio es de vital importancia pues apuntó que no está en juego una diputación federal sino la vida democrática del país, ’la decisión que tomemos es qué México le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos’.



Reiteró que se le debe dar un equilibrio al Congreso de la Unión tras los comicios electorales y no darle el poder absoluto a nadie, ’de ningún partido político, tiene que haber equilibrios en nuestra democracia, e nuestro país, defender las instituciones que tanto han costado’.



Puntualizó que su compromiso es ese, defender las instituciones desde San Lázaro, ’que regresen los programas que nos han quitado, sobre todo aquellos en materia de salud’.



Finalmente añadió que lo primero es rescatar el recurso de la salud de los hijos de las personas y del primer cuadro básico de vacunación, ’es impresionante, la peor corrupción que tenemos en nuestro país se llama ignorancia, es la desgracia de Morena’.