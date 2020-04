Efemérides del 29 de abril

😷 😷 😷 ⏲️ 😷 😷 😷



*MARTES*

*29 DE ABRIL*

*2020*



- _*El asteroide 1998OR2 de 2 km de diámetro, pasará a 6 millones de km de la Tierra, será visible por varios días.*_



- _*Tendencia en Twitter*_

#ContingenciaSinViolencia

#Coparmex

#Asteroide



- _*Doodle de Google*_

Juegos de Doodles de Google populares



🎥 *BRUCE.* 🎥

https://www.facebook.com/224462174344183/posts/1557451734378547/



♉ ♉ ♉ ♉ ♉

*FELICIDADES*

*TAURO*

*DEL 21 DE ABRIL*

*AL 20 DE MAYO*

*SIGNO DE TIERRA*



😉 📝 😄 📝 😉

*FRASE DEL DÍA*



- _"La vida real no se trata de confort, sino de atreverse a ir más allá."_



🌞 ⛈️ 🌞 ⛈️ 🌞

*CDMX Y ZONA CONURBADA*



Para este día se pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana con incremento de nubosidad durante la tarde y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5.1 a 25.0 litros p/m2) con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la CDMX y en el Edo Mex.



⛈️ 🌞 ⛈️ 🌞 ⛈️



☀Máxima 28° C

❄Mínima 13° C

🌧Prec Plub 68 %

💦Humedad 48 %

🌬Viento 10 a 25 km/h

💨Rachas 40 km/h

🌓Luna 31 % visible



😇 🎂 😇 🎂 😇

👼 *SANTORAL* 👼



🥳San Agapio🥳

🥳Santa Antonia🥳

🥳Santa Catalina🥳

🥳Santa Cercira🥳

🥳San Emiliano🥳

🥳San Hugo🥳

🥳San Paulino🥳

🥳San Roberto🥳

🥳San Secundino🥳

🥳San Severo🥳

🥳Santa Tertulia🥳

🥳San Ursino🥳

🥳San Wilfrido🥳



*DIAS MUNDIALES*

‼ 🌎 🌏 🌍 ‼



- Día Internacional de la Danza



- Día Internacional del Perro Guía



- Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido



- Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones



- Día de Conmemoración de todas las Víctimas de la Guerra Química



‼ 😰 🌎 😰 ‼

*DIAS MUNDIALES EXTRAÑOS*



- Día Mundial de las Gambas a la Plancha



- Día Mundial de los Deseos (World Wish DaySM)



✒ ✒ 📜 🖋 🖋

🎙 *FRASE CÉLEBRE* 🎙



- *"Cuando crees que todo está perdido, cuando todo está oscuro y desolado, siempre hay esperanza".*



*Pittacus Lore*



⌛ ⏳ ⌛ ⏳ ⌛

*UN DÍA COMO HOY PERO DE…*



- *1727* Nace el bailarín y coreógrafo francés Jean-Georges Noverre, creador del ballet moderno, director de la Ópera de París.

- _*1762*_ *Nace en Atlixco, Puebla, José Rodríguez Alconedo, orfebre, pintor y soldado insurgente. En 1808 tratará de hacer una guerra de independencia, pero al no encontrar eco, fue aprehendido por sus ideas subersivas y enviado a España. Regresa a México y se unirá a Morelos.*

- _*1783*_ *Recibe el gobierno de la Nueva España, el 48º virrey, Matías de Gálvez. Da impulso a los estudiosos de las ciencias y las artes y embellece la ciudad de México.*

- *1785* Nace el inventor e investigador alemán Karl Drais, inventor de la Laufmaschine (máquina de correr) que después se denominó draisiana, fue el precursor del que sería posteriormente el velocípedo (bicicleta).

- _*1789*_ *Nace en la ciudad de Puebla, Puebla, José Manzano Jaramillo, cincelador y propugnador de la introducción al país del arte de la litografía.*

- *1854* _Nace el matemático y físico francés Henri Poincaré, contribuye a las matemáticas, a la óptica, la electricidad, la telegrafía y la relatividad. Considerado codescubridor, con Lorentz y Einstein, de la teoría de la relatividad._

- _*1863*_ *Por decreto del presidente Benito Juárez, se crea el estado de Campeche, el cual era uno de los cinco distritos de Yucatán.*

- *1875* Portugal, aprueba la ley que suprime la esclavitud en todas las provincias de ultramar.

- *1882* Berlín, Alemania, Ernst Werner von Siemens prueba el elektromote (antecesor del trolebús).

- *1899* El piloto belga Camille Jenatzy establece un récord de velocidad en automóvil con 105,876 km/h a bordo de su vehículo, La Jamais Contente.

- *1900* Exposición Universal, París, se produce un accidente al desplomarse los postes que sostenían un globo, con nueve muertos.

- *1901* _Nace en Tokio, Japón, Hirohito Showa, hijo del emperador Yoshihito Taisho y de Sadako Kuyo. Sustenta el reinado más largo de la historia imperial de esa nación._

- *1901* Universidad de Budapest, estallan violentos enfrentamientos entre estudiantes judíos y antisemitas.

- *1903* Frank, Alberta, Canadá un deslizamiento de tierra de 30 millones de metros cúbicos mata a 70 personas.

- _*1906*_ *Nace el cantante mexicano Pedro Vargas (Pedro Cruz Mata). Apodado "El Samurai de la Canción", ’El Tenor Continental y el ’Ruiseñor de las Américas’.*

- _*1917*_ *Nace la narradora mexicana Sara García Iglesias, cuya obra breve hace importantes aportes a la literatura nacional, como "Isabel Moctezuma, la última princesa azteca".*

- *1925* Nace en Estados Unidos el animador, productor de televisión y director cinematográfico Iwao Takamoto. De origen japonés, comienza su carrera en Disney, pero es especialmente conocido por sus trabajos para Hanna-Barbera. Responsable de la creación de personajes como ’Scooby Doo’, ’Lindo pulgoso’ y ’Astro’, el perro de ’Los Supersónicos.

- *1929* Nace el músico estadunidense de origen puertorriqueño Ray Barretto, ’el Conguero mayor’. Toca con Dizzie Gillespie, Wes Montgomery, Rubén Blades, Tito Puente el cantante Adalberto Santiago. Artista del famoso All Stars Fania, recibe el título de ’El rey manos duras’ y destaca tanto en jazz como en ritmos latinos.

- *1926* Francia y EE.UU., firman un acuerdo sobre deudas de guerra.

- _*1933*_ *Se reforma el artículo 83 de la Constitución para prohibir la reelección del Ejecutivo Federal.*

- *1933* Fallece el poeta griego Constantino Cavafis, figura literaria más importante del siglo XX y de los mayores exponentes del renacimiento de la lengua griega moderna.

- *1937* Se suicida el químico estadunidense Wallace Hume Carothers, inventor de la fibra textil sintética conocida como nylon.

- *1941* Los iraquíes cortan el oleoducto que alimentaba a los ejércitos británicos.

- *1945* Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi en Italia se rinde incondicionalmente a los aliados.

- *1945* Dachau (Múnich), tropas estadounidenses liberan el campo de concentración de Dachau.

- *1946* _Tokio, Japón, comienza el proceso contra el ex primer ministro Hideki Tōjō y otros 28 máximos responsables de crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial._

- *1952* IBM lanza su primer ordenador científico comercial, el ’IBM 701’.

- _*1957*_ *Muere en Venezuela el tenor tampiqueño Genaro Salinas, conocido como ’La voz de oro del radio’ por sus cualidades vocales.*

- *1957* Nace el actor británico Daniel Day-Lewis. Primer histrión en ganar tres premios Oscar como Mejor Actor.

- *1958* Nace la actriz estadunidense Michelle Pfeiffer.

- *1967* _EE.UU., el Gobierno le quita a Muhammad Ali su título de campeón de boxeo. Él se había negado a entrar al ejército (alegando razones religiosas)._

- _*1967*_ *Se crea la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO (CONALMEX), presidida por la Secretaría de Educación Pública.*

- *1970* Nace la actriz estadunidense Karuna ’Uma’ Thurman, quien debuta a los 15 años como modelo.

- *1974* EE.UU., el presidente Richard Nixon anuncia la publicación de transcripciones de las grabaciones de cinta de la Casa Blanca relacionadas con el Escándalo Watergate.

- *1975* Vietnam, tras catorce años de guerra con EE.UU., se firma el "alto el fuego".

- _*1978*_ *Nace el comediante mexicano, productor, actor y conductor de televisión y radio Facundo Gómez Bruera.*

- *1980* _Muere el cineasta y guionista británico Alfred Hitchcock, ’el mago del suspenso’._

- *1980* Kabul, Afganistán, decenas de estudiantes mueren durante las manifestaciones antisoviéticas.

- *1986* Biblioteca central de Los Ángeles, un incendio destruye 400 000 libros.

- *1988* Kremlin (Moscú), el presidente Mijaíl Gorbachov recibe por primera vez a Pimen I (patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa).

- *1991* _Chittagong (Bangladés), es arrasado por un ciclón con vientos de 250 km/h. Mueren alrededor de 200 000 personas, y quedan sin hogar unos 10 millones._

- *1992* _Los Ángeles, California, una corte libera a los policías que golpearon a Rodney King el 3 de marzo del año anterior. En los próximos cuatro días, disturbios raciales dejan 58 muertos, 200 heridos graves y daños materiales en Los Ángeles y otras ciudades estadounidenses._

- *1992* España, un juez acusa a 11 personas por el accidente radiactivo del Hospital Clínico de Zaragoza, donde mueren 19 pacientes.

- _*1996*_ *Muere el escritor mexicano Jaime García Terrés, pionero de la administración cultural universitaria. Destaca como poeta, editor y promotor cultural.*

- *1997* _Entra en vigor el Convenio Internacional sobre Prohibición de Armas Químicas, ratificado por ochenta y siete de los ciento sesenta y cinco estados firmantes. Rusia y Cuba no lo suscriben._

- *1998* _Los Ángeles (California), dos días después del fallecimiento del gurú peruano Carlos Castaneda, desaparecen sus cinco seguidoras y amantes principales, para seguir un pacto de suicidio en el desierto. Solo se encontrará el cadáver de Patricia Partin, en 2006, en el Valle de la Muerte (California)._

- _*2002*_ *El químico mexicano Mario Molina Pasquel es galardonado con la Medalla al Mérito Ciudadano, que otorga la Asamblea Legislativa del D.F., por su valiosa aportación al acervo cultural y científico a la Ciudad.*

- *2002* Apple lanza el ’eMac’, su ordenador para el mercado educativo.

- *2003* _Anuncian que el Museo John Lennon, ubicado en Saitama, Japón, exhibirá "Anotaciones líricas", con borradores de canciones escritas por el ex-Beatle durante el viaje del cuarteto británico a India, en 1968._

- *2003* Santa Fe (Argentina), el río Salado produce una gravísima inundación (23 muertos).

- *2003* Libia acepta su responsabilidad en el atentado terrorista donde mueren 270 ocupantes del avión de Pan Am que se estrelló en 1988 en Lockerbie, Escocia.

- *2004* Análisis de restos de semillas carbonizadas, madera y piedras de lumbre en el norte de Israel, revelan que el primer fuego realizado por un ser humano en la Edad de Piedra posiblemente ardió hace 790 mil años, 500 mil antes de lo que se creía.

- *2004* El virus Sasser infecta un millón de computadoras en el mundo.

- _*2004*_ *La escritora Elena Poniatowska recibe la Medalla al Mérito Ciudadano, que otorga la Asamblea Legislativa del D.F., por su labor periodística.*

- *2004* _Lansing (EE.UU.), la empresa Oldsmobile construye su último auto, tras 107 años de producción._

- _*2005*_ *Rosario Ibarra de Piedra es galardonada con la Medalla al Mérito Ciudadano que otorga la Asamblea Legislativa del D.F., en reconocimiento a su larga trayectoria como luchadora social.*

- *2005* Nueva Zelanda, tiene lugar la primera unión civil entre homosexuales.

- _*2005*_ *Muere la actriz mexicana Mariana Levy, víctima de un paro cardiaco durante un intento de asalto.*

- *2005* _España, la teniente de navío Esther Yáñez González-Irún es la primera mujer en la historia de la Armada Española que asume el mando de un buque de guerra, el patrullero Laya D._

- _*2006*_ *La escritora mexicana Dana Gelinas obtiene el Premio Nacional de Poesía por su obra "Boxers".*

- _*2007*_ *El comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" paraliza la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde presenta sus obras "El Diario del Chavo del Ocho" (2005) y "Sin querer queriendo" (2006).*

- *2008* Fallece el químico e intelectual suizo Albert Hofmann, quien sintetiza por primera vez la conocida droga LSD, así como sus efectos.

- _*2009*_ *El mundo se despierta con la noticia de que la influenza por el virus AH1N1 se considera ya una pandemia por parte de la OMS. El 23 de abril el gobierno de Felipe Calderón ordenó acciones de suspensión de clases en todo el territorio del país, cancelación de actividades en sitios públicos, la difusión de información sanitaria y más tarde campañas de vacunación. Al día 29 sólo hay 7 casos confirmados de Influenza norteamericana en tanto que en ER.UU. ya tenían 64 personas contagiadas. El gobierno local de Marcelo Ebrad, pedía a las personas que se quedaran en casa y proponía a los restauranteros considerar el cierre de sus locales.*

- *2010* EE.UU., expertos descifran el genoma de un anfibio, la Xenopus tropicalis y detectan que posee casi 80 por ciento de los genes ligados a enfermedades conocidas en el hombre.

- _*2011*_ *Gobierno mexicano, extradita a EE.UU. a Benjamín Arellano Félix, quien fue el "cerebro operativo" del cartel de Tijuana.*

- *2011* _Los Ángeles, California, se realiza la Feria del Libro en Español, con el propósito de promover la lectura en castellano en EE.UU. y lograr el reconocimiento en ese país de la población latina y su cultura._

- _*2016*_ *Muere el violinista Alexandre Klochkov Pustovit, antes de comenzar un ensayo de la Orquesta Filarmónica de la CDMX, en el escenario de la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli. Nace en Ucrania en 1944, se nacionaliza mexicano.*

- *2017* Unión Europea, los 27 aprueban las directrices para negociar el ’brexit’.

- _*2018*_ *La actriz mexicana Adriana Barraza recibe el Premio Platino de Honor por su contribución al cine latinoamericano.*

- *2019* ONU, alerta sobre la necesidad de ac+tuar con urgencia para evitar una potencial crisis ante la resistencia a los antibióticos.



😱 😳 😱 😳

*¿Sabias que....?*



*De curiosidades y algo más...*



- En 2006, un australiano intentó vender el país de Nueva Zelanda en eBay.

- El precio de la subasta subió hasta los 3000 dólares hasta que eBay eliminó la oferta de su página.



🌗🌜 *BLACK NIGHT* 🌛🌓