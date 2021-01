Efraín Esquivel realiza balance del trabajo de la pelota vasca mexiquense

Señala que el tiempo de la pandemia sirve para redireccionar el trabajo.



Zinacantepec, Estado de México, 2 de enero de 2021. De la mano de la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, la Asociación de Pelota Vasca del Estado de México da continuidad al proceso de los pelotaris de la entidad, así lo señaló el Presidente del órgano deportivo, Efraín Esquivel Mejía.



De igual forma, indicó que se han implementado diferentes estrategias, para que los deportistas del Edoméx entrenen a pesar de la contingencia por la pandemia.



’Fue un año complicado que nos hizo adaptarnos a una circunstancia que no habíamos vivido nunca, pero afortunadamente nos dio tiempo de introspección y redireccionarnos en algunas cosas y no nos detuvimos’, destacó.



Acerca de las acciones que se pudieron realizar en el 2020, Efraín aclaró que ellos estuvieron a una fecha de concluir el proceso selectivo rumbo a los Juegos Nacionales Conade, por lo que ya se tenía casi definida a la delegación que acudiría, mismo grupo con el que se efectuaron algunas actividades.



’Hubo un momento que nos sacó de balance, pero en ese tiempo nos dio oportunidad de redireccionarnos y en ese tiempo dijimos tenemos que seguir trabajando, el equipo, los profesores, los atletas, han estado trabajando muy fuerte, lo que hicimos fueron activaciones tres veces por semana en línea, donde debo de reconocer que todos se adaptaron’, afirmó.



Esquivel Mejía agradeció el acompañamiento que tuvieron por parte del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte, de la Secretaría de Cultura y Turismo, que atendió las lesiones de los atletas que lo solicitaron, además de que algunos otros tuvieron sesiones con la psicóloga de la dependencia.



El Presidente de la Asociación recalcó que mientras el semáforo epidemiológico se mantuvo en naranja, un grupo de atletas regresó a los frontones para trabajar con todas las medidas sanitarias, además de que se realizaron capacitaciones para entrenadores y árbitros.



Finalmente, Efraín Esquivel añadió que de cara a este 2021, se debe de trabajar en la nueva normalidad, cuidando desde la base todos los procesos sanitarios para seguir desarrollándose en este deporte.



’No hay más que estar con toda la batería, mirando hacia adelante, siendo positivos, para que el deporte no mengüe, al contrario, que nos sirva para regresar de mejor ánimo y más organizados’, concluyó.