Efrat Tarazi, nuevo sencillo ’Todo se paga de vuelta’

La reconocida cantante y compositora israelí-panameña Efrat lanza su sencillo ’Todo se paga de vuelta’ como punta de lanza de su primera producción discográfica titulada ’Papeles, ballet, mercado y cena’. En dicha producción aparecen canciones de su autoría y algunas letras compartidas.







Este lanzamiento musical es la unión de Contraseñas Productions y Zohara Music S.A. bajo la producción del reconocido productor Ricky Ramirez. ’Todo se paga de vuelta’ es el primer sencillo que conforma el disco debut. ’Esta producción es para mí un sueño que nació hace 14 años y hasta ahora se materializa con la idea de fusionar mis raíces, por eso el disco carece de un género musical específico. Sin embargo, las canciones tienen un denominador común: Son historias de la vida real’ comentó Efrat Tarazi.







El tema musical fue presentado en todas las plataformas digitales de música y en youtube con un video polémico el cual muestra 4 historias individuales que se entrelazan en un mismo final, la dirección del video fue hecha por Carlos Harbar.







El disco incluye diez temas de los cuales ocho son en español con ritmos e instrumentación de influencia mediterránea y dos temas en hebreo con influencia latina, logrando una fusión de culturas que hacen de esta producción musical una propuesta diferente e interesante.







Efrat Tarazi nació en Israel el 23 de agosto de 1976 y se radica en Panamá a los 2 años. Su vida artística inicia en 2001 debutando en la obra de teatro musical, ’La Novicia Rebelde’, bajo la dirección de Bruce Quinn, ’El diario de una sobreviviente’ dirigida por Carlos Bromley, ’Un violinista sobre el tejado’ dirigida por Bruce Quinn y ’Las Mariposas ya no viven aquí’ presentada en el Teatro Nacional, bajo la dirección del reconocido Coreógrafo Español Fernando Hurtado. Esta obra viaja a presentarse en Guatemala y Estados Unidos.







En el campo musical, ha sido invitada a presentarse como cantante en renombrados eventos nacionales e internacionales como La Gala FIDF (Friends of the Israeli Defense Force) y en varios eventos de la Organización WIZO en Miami, entre los que se destaca la oportunidad de compartir escenario con el afamado cantautor israelí, Yoram Gaon. Varias veces fue invitada a presentarse en el Festival de Danza en Miami, en el que además compone el tema oficial del festival en 2004, así como también compone el tema oficial de la Academia de danzas Zazz.







Se ha presentado en eventos de la Organización de Yad Vashem y en el Evento ’A Night with the Stars’ del Club Hebreo de Panamá, entre otros. Formó parte de la gira ’Tributo a ABBA’ donde realizaron varias presentaciones entre esas en el PAMM (Pérez Art Museum in Miami) bajo la dirección musical de Ricky Ramírez. Invitada especial de la artista Liel Kolet, se presenta en Boca Ratón, Miami y comparte escenario con Yevgeny Shapovalov, uno de los 3 tenores más reconocidos de Israel.







Como productora, presentó proyectos como la presentación de la agrupación Kol Esperanza de Israel en la que también participó como intérprete, bajo la dirección de Tomer Addadi, destacado compositor y director israelí y ’Pass it on’ en el Teatro La Plaza. Por varios años ha coproducido obras musicales de teatro escolar en el Instituto Alberto Einstein y la Academia Hebrea de Panamá.







Efrat Tarazi lanza su sencillo ’Todo se paga de vuelta’ como el adelanto de su disco ’Papeles, ballet, mercado y cena’. Una obra que va lista para seguir encumbrando su brillante trayectoria.