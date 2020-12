Eje troskista México-España, de élite

IFT, Fox Sport, ETA, Fox Sport

Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos.

Jorge Luis Borges (1899-1986) Escritor argentino.





El Instituto Federal de Telecomunicaciones, liderado por Adolfo Cuevas Teja, tiene pendiente la fusión de The Walt Disney Company que compró a Twenty-First Century Fox hasta que no se concrete la venta de Fox Sports en México.

En esta negociación la catalana Mediapro, de Jaume Roures, busca apdoerarse de Fox Sports. Esto ocurriría entre hoy y mañana.

Pero, ¿quién es Jaume Roures?

Es un empresario catalán, que tiene fuertes nexos con la izquierda española y se menciona poderosos negocios con el grupo de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando llegó a la presidencia del Gobierno Español. La derecha, de José María Aznar y el Partido Popular, hubiera ganado esos comicios, pero un atentado terrorista operado por Al Qaeda, en 4 trenes de la red en las cercanías de Madrid, que segó la vida de 191 personas el 11 de marzo del 2004.

No hay la menor duda del talento para los negocios de Jaume. Creó un grupo de medios que, gracias a Zapatero, adquirió la última licencia de televisión abierta con La Sexta. Sin concurso; una designación, pues.

Además, fundó el diario Público, con el objetivo de disminuir la fortaleza del Grupo Prisa, muy cercano a otro hombre de izquierda, Felipe González. Le ganó la emisión de los partidos de fútbol en 2007- 2008, una pugna que duró muchos años hasta nuestros días.

En su paso por la Liga Comunista Revolucionaria y la IV Internacional, lo que le llevó a la cárcel como preso político al colaborar con la banda terrorista ETA. Después, en los ochentas fue periodista deportivo en televisión y en 1995 fundó Mediapro, casi sin capital. Actualmente es una de las productoras más importantes de Europa.

Pero hay muchos escándalos en torno a Jaume. Mediapro fue vinculada al escándalo de corrupción del FIFA Gate ya que admitió en una corte de Estados Unidos el pago de sobornos a altos funcionarios de la FIFA para la compra de derechos audiovisuales de la fase clasificación en la CONCACAF en los Mundiales de fútbol de 2014, 2018 y 2022.

Su filial US Imagina se declaró culpable por los actos de corrupción, por lo que se le impuso una multa de 24 millones de dólares. Además, la Liga de Fútbol Profesional de Francia está a orillas de la bancarrota por culpa de Mediapro, porque Roures no le ha pagado el segundo y tercer plazo de los derechos de televisión equivalente a 344 millones de euros. Este asunto está en tribunales.

Varias preguntas saldrían a la luz en el caso de que la IFT apruebe la compra de Fox Sport México por parte de Mediapro. ¿Una decisión ideológica con nexos internacionales? ¿Qué tanto saldría raspada la 4T por una decisión en ese sentido?

Incluso se podría afectar la imagen e ingresos de la Federación Mexicana de Futbol, porque si en Francia simplemente han dejado de pagarles a los equipos de la liga francesa, qué se podría esperar aquí en nuestro país.

IPADE

IPADE Busines School, que dirige Rafael Gómez Nava, realizó el encuentro virtual de líderes de empresa de México y Latinoamérica. El Encuentro Global de Egresados, que bajo el título Conecta con los Negocios del 2021, congregó a más de cuatro mil empresarios y directivos de todos los sectores económicos. Participarán empresas como Ancora Seguros y Fianzas, CISCO, Lincoln, Monex, Salesforce, Skandia y Tesselar.

COPPEL

Por décimo año consecutivo, Coppel, presidido por Agustín Coppel, continúa su alianza con el FONART, de Emma Yanes Rizo, cuyo propósito es impulsar y preservar el patrimonio cultural mexicano y contribuir a la reactivación económica de comunidades vulnerables ante la pandemia. Este año, le adquirió a FONART 21 mil 120 artesanías, elaboradas por 900 artesanos tzotziles, nahuas, zapotecos y mestizos, con un valor de más de 5 millones de pesos. Así benefició a 195 familias de comunidades como Chilapa de Álvarez, Guerrero; San Andrés Larráinzar, Chiapas; Metepec, Estado de México; Zautla, Puebla y San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

