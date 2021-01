Desde el portal

Ángel Soriano

Ejecución en Puerto Vallarta

El fiscal de Jalisco Octavio Solís mostró videos de cómo fue alterado el escenario del crimen del ex gobernador Aristóteles Sandoval Díaz el 18 de diciembre pasado, acciones en las que intervino la totalidad del gobernador de Distrito /15 y que ocuparon tiempo suficiente para desmantelar la alfombra, bajar cámaras y limpiar el lugar ¿y la policía?.

Si alguien se pasa un semáforo en rojo, la policía llega de inmediato; lo mismo que a la menor infracción, los agentes del orden hacen acto de presencia en cuestión de segundos. Y en una de las más lujosas y frecuentadas zonas del atractivo turístico mundial ubicado en Jalisco se escuchan disparos que no escucha ni la policía municipal, estatal ni federal, ¿Qué ocurrió?.

Curiosamente los servicios de emergencia arribaron al lugar una vez que los empleados terminaron su actividad para lo cual, seguramente, cobraron alto precio. Seguramente el Fiscal es novato en estos menesteres pues ¿la escolta integrada por 15 elementos tampoco sabía nada?. Y más cuando pertenecen a la dependencia del funcionario.

Cuando menos la escolta y los empleados deberían ser detenidos por participar en un crimen del tamaño del ex mandatario jaliciense y en el que se pusieron a disposición de los criminales todos los recursos para cometer su acción, seguramente más poderosos de los que cuentan las autoridades judiciales estatales que, 20 días del suceso no encuentra a culpables materiales ni intelectuales.

TURBULENCIAS

Familiares costeños de López-Gatell

El zar anticovid del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell afirmó que pasó el Año viejo y la llegada del Año Nuevo con familiares de San Pedro Pochutla y que, como cualquier familia, salieron a comer en reducido grupo a la playa de Zipolite, guardando el debido protocolo sanitario por la pandemia de covid-19 que tiene saturados los hospitales del país. No dijo donde radican sus familiares ni aparecen en las fotos que circularon en las redes sociales lo cual quiere decir que éstas fueron tomadas a modo pues incluso en el mismo vuelo de Aeroméxico a Huatulco aparece hablando por teléfono, cuestión no común entre los pasajeros. Se podría suponer que fue una burla a la sociedad y una provocación a los adversarios de la IV-T pues sigue como si nada en su responsabilidad haciendo llamados a quedarse en casa y a mantener la sana distancia…López-Gatell aclaró, en su perorata del lunes 4, que la vacuna CanSino no ha sido aprobada por la Ceprofis porque no ha cumplido con los requisitos, pero eso no quiere decir que está descartada, al contrario, se ha firmado contratos para la adquisición de 35 millones de dosis y de 77.4 de AstraZeneca, en tanto que este martes llegaron más de 50 mil que fueron distribuidas entre la ciudad de México y Coahuila. La oposición sigue insistiendo en la renuncia del funcionario por hacer una cosa y decir otra, lo cual no es un ejemplo a seguir, en tanto que la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum indicó –de manera responsable- que ella ni su equipo tomarían un descanso estando la ciudad como está, casi con todo cerrado…Arrecian las inconformidades en Michoacán, Guerrero y Colima por el desatino en la selección de los candidatos a la gubernatura. Los inconformes –Cristóbal Arias, Amílcar Sandoval y Claudia Yáñez- con un buen número de seguidores planean abandonar el partido en el poder para abanderar a la oposición en las elecciones de junio próximo, lo cual daría lugar a nuevas luchas electorales similar a las que vive Estados Unidos. Mario Delgado, líder nacional de Morena, tendrá que apagar el fuego electoral pronto…

