Ejecutan a 24 personas en interior de anexo en Irapuato

Un grupo armado entró a un anexo irregular ubicado en la comunidad Arandas, asesinó con armas largas a 24 hombres y al menos 10 personas más resultaron heridas, de 2 de ellas de gravedad.



La tarde de este miércoles, al filo de las 17:24 horas, el sistema de urgencias 911 recibió el reporte de que adentro de un anexo ubicado en la calle Cerrada Guanajuato comunidad Arandas, cerca del campo de fútbol, se escucharon detonaciones por arma de fuego.



Al llegar al lugar, efectivos de seguridad encontraron varias personas heridas por proyectil de arma de fuego.



Y pidieron el apoyo de socorristas, inclusive de otros municipios, pues había más de 30 personas lesionadas por proyectil de arma de fuego.



La zona fue acordonada para proteger los indicios, pero en varias ocasiones familiares de internos burlaron los cordones, a toda costa querían saber si sus seres queridos estaban malheridos.



Pedro Cortés Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que preliminarmente 24 hombres murieron y 10 personas más resultaron heridas y fueron trasladadas por socorristas en ambulancias a centros médicos.



Extraoficialmente trascendió que al menos 3 personas también con heridas de bala, fueron trasladados en vehículos particulares a hospitales. Hasta la noche de este miércoles, se confirmó oficialmente que el estado de salud de 2 de ellos era grave.



Sobre el móvil del multihomicidio, Cortés Zavala, comentó que sujetos armados que viajaban en un vehículo rojo, entraron al anexo que operaba irregularmente, ordenaron a quienes estaban adentro del anexo colocarse boca abajo en el piso, con armas largas les dispararon en varias ocasiones y huyeron.



’En el hecho no hubo reporte de privación de libertad de personas’, confirmó en un comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudadana.



Entre gritos y llanto de familiares de internos en el anexo, en la zona se implementó un operativo en el que participaron elementos de seguridad de los 3 niveles de gobierno.



Agentes y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, iniciaron las pesquisas para identificar los restos y definir la mecánica del multihomicidio.



No es la primera vez que ocurre un ataque armado en anexos de Irapuato. El pasado 7 de junio, 10 personas fueron ultimadas también a balazos en el anexo ’Empezando una nueva vida’, ubicado en la Colonia Apatzingán.



La tarde de ese sábado 7 de junio, sujetos armados, entraron al anexo, sin más dispararon contra los habitantes y se fugaron.



