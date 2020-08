Ejecutan a ex Regidora de Seguridad Pública, de Chilpancingo Nancy Soraya Cruz García

Sujetos armados mataron aproximadamente a las 8.45 a noche del viernes 7 de agosto 2020, a la ex Regidora de Seguridad Pública, Nancy Soraya Cruz García, así como a su pareja Miguel Ángel Vargas García.



El ataque a la ex Regidora, viuda del ex Secretario General del PRD, Demetrio Saldivar, quien murió asesinado, ocurrió afuera del Bar ’The Dog’ sobre el encauzamiento del río Huacapa, en el tramo ’René Juárez Cisneros’, cerca del Tecnológico de Chilpancingo.



El cuerpo de quien fuera Regidora en el trienio 2015-2018, siendo Presidente Municipal Marco Antonio Leyva Mena, quien renunció a su cargo días antes de rendir su Segundo Informe, quedó dentro de una camioneta, marca Chevrolet, de su propiedad, y el de su acompañante afuera de la unidad.



En septiembre de 2019, Nancy Soraya fue detenida con un arma, junto a dos personas del sexo masculino, acusados de realizar disparos.



Peritos de la Fiscalía General del Estado realizan las diligencias respectivas.