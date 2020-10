Ejecutan a integrante de la comunidad LGBTTTIQ en Minatitlán.

Minatitlán, Ver. - La mañana de este sábado 3 de octubre, se registró un asesinato en contra de un integrante de la comunidad LGBTTTIQ+ en el municipio de Minatitlán, y el segundo en menos de dos semanas en el sur de Veracruz; Rodolfo C. R., quien se hacía llamar ’Grettell’ fue asesinado de tres balazos cuando regresaba a su domicilio particular.



Reportes indican que el atentado fue cometido por sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta al filo de las 7:00 horas. Grettell caminaba sobre la calle Emiliano Zapata de la colonia Insurgentes Norte, y justo cuando iba ingresar a su vivienda fue atacado a balazos.



Vestía una blusa color melón, pantalón de mezclilla azul y cargaba unas zapatillas en la mano, que quedaron tiradas en el pavimento junto a su cuerpo impactado por las balas.



Tras el ataque, los delincuentes huyeron del lugar y los vecinos avisaron a las autoridades además de solicitar la intervención de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso de Grettell.



Apenas el pasado 23 de septiembre fue asesinado a golpes en Coatzacoalcos el estilista Arturo Palacio, con lo que suman ocho víctimas de integrantes de la comunidad en esta región en lo que va del 2020 y 21 en toda la entidad.



De este delito no existen detenciones, por lo que, en repetidas ocasiones, el representante de esta comunidad en Coatzacoalcos Luis Giovanni Pérez ha exigido a las autoridades que se esclarezcan los delitos y sobre todo se evite que ocurran más casos.



El cuerpo de Grettell fue levantado por personal de Servicios Periciales y trasladado al Servicio Médico Forense de la ciudad, sin que se conozcan las causas y el paradero de los asesinos.



’Mi hermano amado, Dios te reciba con los brazos abiertos, dejas un gran vacío en nuestro corazón’, así se despidió en redes sociales su hermana de sangre, bajo el seudónimo de Lupita.