Ejecutan a un chófer de la ruta Teotihuacanos en Otumba

Otumba, Méx., a 9 de octubre del 2020.- A unos metros de módulo de seguridad, presuntos extorsionadores acribillaron a chófer de la ruta Teotihuacanos en la colonia el Ranchito, municipio de Otumba, Estado de México.



De acuerdo con reportes policiales, alrededor de las 7:00 horas de este viernes, el trabajador del volante salió de su base en el municipio de Teotihuacán y se dirigía a Nopaltepec.



Sin embargo la combi con número económico 488 no llegó a su destino, pues la unidad fue localizada sobre la carretera a Ciudad Sahagún con el conductor sin vida en su interior.



La víctima fue identificada como Carlos ’N’ de 50 años, quien presentaba al menos un disparo por arma de fuego en la cabeza.



Los primeros reportes señalan que la ejecución fue por no pagar cuota por unidad que exige el grupo delictivo conocido como la Legión.



Apenas este jueves una unidad de la misma empresa fue atacada a balazos en el municipio de Teotihuacán muy cerca de la tienda Coppel, en el lugar no hubo víctimas.



Desde el mes de septiembre, unidades de la ruta Teotihuacanos dejaron de brindar el servicio presuntamente porque eran extorsionados por grupos delictivos.



Hasta hace unos días habían reanudado su servicio solo para el valle de Teotihuacán, aunque para Texcoco estaba limitado el servicio solo a dos servicios por día.