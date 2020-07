Ejecutará Adela Román inversión millonaria en Capama

La presidenta municipal, Adela Román Ocampo, supervisó la limpieza de tanques de almacenamiento de agua potable del Infonavit Alta Progreso, tarea que no se hizo en casi 40 años.



La alcaldesa llegó a los contenedores gemelos ubicados en el anfiteatro del puerto, donde anunció que este año su gobierno realizará una inversión millonaria para mejorar la infraestructura de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), institución noble y sin fines lucrativos que encontró saqueada y hundida en deudas.



En los límites del área que ocupa la citada unidad habitacional con la colonia Panorámica, Román Ocampo señaló que, pese a la deuda millonaria que heredaron gobiernos del pasado en la paramunicipal su gobierno sigue trabajando para mejorar los servicios públicos en beneficio de los acapulqueños.



La primera autoridad dijo que las denostaciones y ataques de sus adversarios no la van a detener y que seguirá trabajando con honestidad y transparencia como lo ha hecho, en congruencia con los postulados de la Cuarta Transformación que abandera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



Durante su discurso, la alcaldesa precisó que ningún gobierno se había preocupado por la salud de los acapulqueños, ni por invertir para mejorar el abastecimiento de agua e infraestructura, informó que por más de 40 años, los tanques de almacenamiento no habían sido limpiados y como resultado se encontraron más de 2 metros cúbicos de lodo en algunos de ellos.



’Me siento muy contenta de venir a constatar que las instrucciones que se marcaron desde el inicio de mi administración se estén cumpliendo. Me siento contenta de que podamos brindar un servicio que es vital para el pueblo de Acapulco y no hemos terminado de lavar los tanques, se han lavado 48 de 148, nos faltan 100’, señalo la alcaldesa.



Adela Román, acompañada del secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, reconoció que hay problemas graves en la Capama porque en los últimos años los gobiernos municipales no se preocuparon por mejorar su infraestructura, por ello su administración contempla una importante inversión que incluye tres tanques de almacenamiento con costo de 20 millones cada uno.



Habitantes del Infonavit Alta Progreso se dijeron agradecidos por la intervención del Ayuntamiento y refrendaron su apoyo a la alcaldesa en las decisiones que se han tomado para mejorar el abastecimiento de agua y servicios hidrosanitarios en la ciudad.



’Nos sentimos orgullosos, en particular la unidad habitacional Infonavit Alta Progreso, y en general, todo Acapulco, porque ahora tenemos una mujer sensible al frente de nuestro municipio. Reciba el apoyo absoluto y desinteresado en todo lo que se requiere y se necesite’, expresó el señor Nicolás García Justo.