Ejercerá Acapulco 3 mil 797 millones 246 mil pesos durante el 2020

Por mayoría de votos, ediles de las diversas fracciones políticas aprobaron el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, por un monto de 3 mil 797 millones 246 mil 851 pesos.



El cuerpo edilicio acordó destinar una partida especial de 15 millones 239 mil 367 pesos, para programas especiales que permitan reactivar la economía por la recesión que genera la pandemia de COVID-19, durante la Quinta Sesión Extraordinaria del Cabildo correspondiente al año 2020.



Al concluir la sesión, la presidenta municipal Adela Román Ocampo destacó que con el presupuesto aprobado se busca privilegiar acciones que impacten favorablemente a la gente más desprotegida, mejorar el abasto de agua y los servicios públicos para elevar la calidad de vida de los acapulqueños.



’En este presupuesto se privilegió la contingencia por la que está pasando Acapulco, en este momento estamos privilegiando a la gente más desprotegida’, dijo, y como primera acción anunció la instalación de seis cocinas comunitarias este miércoles, adicionales a las 22 que ya operan en diferentes colonias populares, para ampliar la cobertura social.



’Este presupuesto no es suficiente, quisiéramos un presupuesto mayor que nos permitiera realizar las obras que Acapulco necesita. No es lo quisiéramos, pero es lo que tenemos y con esto hay que trabajar’, manifestó la alcaldesa en breve entrevista.



Como punto único de esta sesión, el síndico Javier Solorio Almazán anunció una reducción al gasto público en diversas dependencias por la cantidad de 55 millones 239 mil 367 pesos, recursos destinados para fortalecer otras dependencias que permitan beneficiar a la población durante la contingencia por COVID-19, de acuerdo con la modificación del dictamen presentado originalmente.



Entre las dependencias beneficiadas con mayor techo presupuestal destacan la Dirección General de Salud Municipal, este año recibirá 15 millones de pesos más en comparación a lo ejercido el año pasado, para la adquisición de material, insumos y equipo médico de protección contra el riesgo sanitario.



La dirección de Desarrollo Económico y Abasto Agroalimentario también recibirá 15 millones 239 mil 367 pesos más, para el otorgamiento de créditos para microempresas como medida de reactivación económica por la contingencia.



La Secretaría de Seguridad Pública también recibió un incremento de 13 millones, recursos que se destinarán a gastos de operación para fortalecer la prevención del delito; y la Dirección de Desarrollo Rural recibirá 12 millones de pesos adicionales para proveer semilla mejorada a los productores agrícolas.



De acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda del Cabildo y que avaló el pleno del Cabildo, se destinarán a 105 millones 239 mil 377 pesos para reactivar la economía y atender a los sectores afectados por el receso de actividades productivas. Los ediles coincidieron en que el presupuesto está pensado en los diversos sectores de la población.



El regidor Luis Miguel Terrazas Irra, expresó que después de varias sesiones de la Comisión de Hacienda, ’hoy se aprueba este presupuesto, que busca atender la contingencia sanitaria; van destinados más recursos a salud, destinamos también más recursos a seguridad pública. No hay un presupuesto que alcance, pero tratamos de hacer un presupuesto que ayude a los acapulqueños y hoy, de manera unánime y responsable, lo votamos todos’.



El también edil Víctor Aguirre Alcaide, dijo: ’es un presupuesto que está cubriendo las necesidades prioritarias, lo más importante es que no se descobijan los servicios públicos; se reorienta el presupuesto para atender el tema de la pandemia en materia de salud, se está pensando en el campo y se está pensando en las familias que viven el día a día, y que se les pegó con el cierre de las playas’.



Previo a la aprobación del presupuesto, la alcaldesa, síndicos y regidores compartieron sus inquietudes, sugerencias y propuestas que permitieron consensar las modificaciones planteadas y que finalmente fueron votadas por este cuerpo edilicio para beneficio de todo el pueblo de Acapulco.