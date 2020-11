Redacción AN / GH

20 de noviembre 2020 12:15 pm

email



Ejército jamás ha buscado ni buscará protagonismo; no anhelamos ningún poder: Luis Cresencio Sandoval

FOTO: Presidencia



El instituto armado jamás ha buscado ni buscará protagonismo porque nuestra esencia es servir a la patria, afirmó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, al ofrecer un mensaje en la ceremonia por el 110 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.



’Es evidente que no anhelamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo. Es evidente que no anhelamos ningún poder porque el poder supremo de la Federación se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial perfectamente definidos en nuestra Carta Magna. Es evidente que no anhelamos ningún poder porque dependemos del Ejecutivo, a cuya autoridad nos subordinamos por ley y por la decisión democrática del pueblo de México, pero sobre todo por convicción’, expresó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.









’Con esa subordinación al poder civil cumplimos las misiones generales que tenemos asignadas y trabajamos en proyectos prioritarios encaminados al desarrollo de nuestro país, sin que ello signifique perder nuestra naturaleza o razón de ser’.



Te puede interesar: En el caso Cienfuegos está de por medio prestigio de la Sedena: AMLO



Desde el estrado colocado al frente del Monumento a la Revolución, el titular de la Sedena refrendó el compromiso de las Fuerzas Armadas de seguir siendo institucionalmente leales a la patria.



’Refrendar nuestra lealtad a la institución presidencial; el compromiso de seguir contribuyendo a la seguridad nacional, a la seguridad interior y a la seguridad pública; el compromiso de seguir trabajando en los proyectos prioritarios del gobierno; el compromiso de seguir cumpliendo nuestras funciones con apego a la legalidad, transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos’, expuso.



Sandoval González hizo un reconocimiento y agradeció a los que hacen aún más sólida la fortaleza de la Sedena con su respaldo ante cualquier circunstancia que afecta a los militares.



Te puede interesar: Negociación por Cienfuegos, un ‘boomerang’ para el gobierno de AMLO: Anabel Hernández



’Me refiero al Gobierno de la República, a los diferentes sectores de la sociedad, a particulares y medios de comunicación que de manera permanente demuestran su aprecio por nuestro trabajo’, indicó.



Aseveró que nada desanimará ni detendrá a los integrantes de la Defensa Nacional en el servicio que prestan a los mexicanos.



’Hoy más que nunca estamos comprometidos con la transformación que está en marcha. Hoy más que nunca el Estado mexicano puede confiar en la lealtad institucional que durante más de un siglo han hecho patente sus Fuerzas Armadas, y hoy a la Guardia Nacional. Hoy más que nunca, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional estamos determinados y comprometidos con las mejores causas de México’, manifestó.



Te puede interesar: ‘Encubrimiento’ del gobierno mexicano en caso Cienfuegos, acusa general Gallardo



En el acto, el primer mandatario entregó insignias de ascenso a integrantes de las Fuerzas Armadas. Además, otorgó la condecoración Miguel Hidalgo, en grado cruz, al personal médico y de enfermería por su esfuerzo para atender a los pacientes con Covid-19.



Al respecto, el secretario de la Defensa Nacional refirió que tal acción los llena de orgullo y motivación y aseguró que la asignación de cargos en el Ejército tienen sustento en una trayectoria forjada en la preparación profesional constante, el esfuerzo, la buena conducta y un desempeño sobresaliente.



’De esta forma se asegura que las designaciones estén al margen de amistades, prebendas o favoritismos (…) El camino que se recorre en la carrera militar es recto y no admite desviaciones de ningún tipo, cada uno con su correcto actuar se va formando su propio destino’, sostuvo.