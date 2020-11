La Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional y la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de PEMEX, informa que, en el marco del Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos, los días 19 y 20 de octubre de 2020, personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y PEMEX, al realizar reconocimientos terrestres en los estados de México, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo y Michoacán, aseguraron lo siguiente:



Baja California:



En el poblado Ciénega Redonda, municipio de Tecate, B.C.; una toma clandestina no hermética, misma que no representó riesgo para la población, ya que los primeros asentamientos humanos se ubican aproximadamente a 600 metros de distancia.



Chihuahua:



En el ejido Jesús Carranza, municipio de Ciudad Juárez, Chih.; una toma clandestina hermética, la cual no representó riesgo para la población, ya que se encuentra a 500 metros de distancia los primeros asentamientos humanos.



Estado de México:



En el poblado Cuautlancingo, municipio de Otumba de Gómez Farías, Edo. Méx.; una toma clandestina hermética a 180 metros de distancia de los primeros asentamientos humanos por lo que no representó riesgo para la población.



Guanajuato:



A inmediaciones del poblado Suchitlán, municipio de Villagrán, Gto.; una toma clandestina no hermética con emanación de hidrocarburo en forma de escurrimiento; no representó riesgo para la población, ya que los primeros asentamientos humanos se ubican aproximadamente a 100 metros de distancia.



Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y las tomas clandestinas fueron inhabilitadas por personal del sector de ductos especialistas de PEMEX.



Hidalgo:

A inmediaciones del poblado El Durazno, municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hgo.; una toma clandestina con emanación de hidrocarburo en forma de burbujeo, a

300 metros de distancia de los primeros asentamientos humanos por lo que no representó riesgo para la población; asimismo, una camioneta abandonada sin reporte de robo, localizando en su interior tres contenedores con capacidad para 1,000 litros cada uno; se recuperaron 900 litros de hidrocarburo aproximadamente.

De igual forma, en el poblado Tlamaco, municipio de Atitalaquia, se realizan labores de extracción de 31,400 litros de hidrocarburo aproximadamente, con el apoyo de una unidad de presión y vacío, además de un tractocamión acoplado a dos tanques cisternas que quedaron resguardados en una compresión de gas.

A la altura del poliducto Tuxpan-Tula, en la colonia Miravalle de Tlahuelilpan, Hgo.; una camioneta con cuatro contenedores con 1,500 litros de hidrocarburo, aproximadamente y seis metros de manguera de dos pulgadas de diámetro.

En el municipio de Tlaxcoapan, Hgo.; una camioneta abandonada sin registro en el REPUVE, se encontró en su interior dos contenedores vacíos con capacidad para 1,200 litros, utilizados para el traslado ilícito de hidrocarburo.

Michoacán:

A inmediaciones de la colonia Los Cerritos, del municipio de Cuitzeo del Porvenir, Mich., se localizaron dos tomas clandestinas herméticas, las cuales no presentaron riesgo, ya que los primeros asentamientos humanos se ubican a 150 metros de distancia, aproximadamente.

Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y las tomas clandestinas fueron inhabilitadas por personal del sector de ductos especialistas de PEMEX.

Lo anterior, es resultado del trabajo intenso que realiza el personal de esta Secretaría, que demuestran que la confianza social en la Institución es la mejor evaluación que tenemos de nuestro desempeño, siempre en beneficio del pueblo de México.