Ejército mexicano, un ejército autosuficiente

La ampliación de actividades –ahora productivas, no bélicas- del Ejército mexicano obedece, consideramos, a su reconocida disciplina, preparación académica, física, lealtad, conocimiento y presencia en todos los rincones de la República, además de ser una de las instituciones, sino la única, con mayor respetabilidad en el país.

Una institución cuyos dotes no se aprovechaban al 100 para el desarrollo nacional. Si bien su presencia en casos de desastre o situaciones de conflicto interno grave están presentes, sus conocimientos se ampliaban pero no daban los resultados que ahora se obtienen: su organización es fundamental para la construcción lo mismo que aeropuertos que la vigilancia en los puertos marítimos.

Ahora, por decisión del comandante supremo, el Presidente de la República, se conformará una empresa para administrar el Tren Maya y destinar sus utilidades al pago de pensiones, con lo cual se hace del mismo una institución autosuficiente y no dependiente de los recursos públicos cada vez más cargados de demandas sociales insatisfechas durante décadas.

A la ampliación de sus actividades se le ve un perfil político y, desde luego que lo tiene: el Ejército debe demostrar que es también agente productivo y buen administrador, no una carga para la Nación en tiempos de paz. Y en tiempos de paz también hay que prepararse para la guerra contra el virus que asola a la humanidad. Y en esa tarea hace acto de presencia, custodia y aplica la vacuna contra el virus. En hora buena.

TURBULENCIAS

Ascenso de las mujeres

A la par de la designación de la ex alcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez Álvarez como nueva titular de la SEP, se dio a conocer también la elección de la embajadora Socorro Flores Liera como jueza de la Corte Penal Internacional y en cuya asunción tuvo que ver el embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, hecho reconocido por el mismo canciller Marcelo Ebrard. Con Delfina Gómez crece el número de mujeres en cargos públicos relevantes: Tatiana Clouhtier, en la secretaría de Economía, María Luisa Albores González, en la Semarnat, Elvira Concheiro como Tesorera de la Federación y Luisa María Alcalde en la secretaría del Trabajo, sin descartar ninguna candidatura para el 2024…Mientras que Indira Vizcaíno fue anunciada como candidata de Morena a la gubernatura de Colima y Miguel Ángel Navarro para Nayarit, con protestas del respetable; ambos se suman a las inconformidades surgidas también en Zacatecas contra David Monreal Ávila al considerar éste un hecho más de nepotismo…Lamentable la muerte del periodista Juan Bustillos Orozco, de larga trayectoria como reportero, editor y empresario poblano; lo más extraño es que dirigió una carta póstuma al secretario de Seguridad de la ciudad de México, Omar García Harfuch, al que consideró como uno de los funcionarios más respetables de la administración capitalina. Arguyó problemas económicos aun cuando era dueño de un diario y de acreditada revista semanal y de haber incursionado con éxito en actividades deportivas. Aunque pide no especular con su muerte ya que fue una decisión personal, convendría saber más del asunto sobre el destacado comunicador. QPD… Durante su gira por el sureste, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Quintana Roo es el único estado que ha mantenido su crecimiento en la región y con el Tren Maya se buscará impulsar un desarrollo regional equitativo al del norte y centro de México, indicó el gobernador Carlos Joaquín González, uno de los cinco gobernadores con los que el presidente firmó el plan de reordenación urbano para acabar con el desorden en el crecimiento y la corrupción en los atractivos turísticos…

