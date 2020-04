Ejército recibirá recursos de Hacienda y manejará hospitales en plan DN-III por coronavirus: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este domingo que el Ejército controlará 10 hospitales públicos del país en caso de que se aplique el plan DN-III por la contigencia del coronavirus.



El mandatario dijo que instruyó a la Secretaría de Hacienda dotar los recursos necesarios al Ejército para dicha labor.



"Tenemos aproximadamente 10 (hospitales nuevos), que están terminados pero no están equipados, están terminados y equipados, pero faltan los médicos, los especialistas. Entonces estos 10 hospitales los va a manejar el Ejército en el marco, en el contexto de la aplicación si es necesaria del plan DN-III", explicó de gira por Oaxaca.



Dicho plan, que el Gobierno contempla usar de ser necesario por el coronavirus, es un operativo de despliegue de las fuerzas armadas para auxiliar a la población en caso de, por ejemplo, desastres naturales. Con él se busca atender de manera oportuna, eficaz y eficiente a la sociedad.



López Obrador detalló que tanto el Ejército como la Marina, con el Plan Marina, reforzarían la actuación de los institutos públicos de salud, tanto federales como estatales.



"Estamos preparados, es importante guardar la calma, no adelantar vísperas, no desgastarnos. Hay etapas, estamos todavía en la primera etapa (...) Vamos a salir adelante de la epidemia del coronavirus y vamos a sacar adelante a nuestro país. Los mexicanos somos mucha pieza, estamos acostumbrados a enfrentar adversidades y a levantarnos".



"Estamos trabajando profesionalmente y también cuidando que no se nos caiga mucho la economía, porque vamos a salvar este obstáculo, pero no queremos que nos quede la economía muy deteriorada, que no se nos deprecie mucho el peso, que no tengamos desempleo, que podamos pronto recuperarnos", agregó.



El presidente añadió que el sábado habló con su homólogo estadounidense Donald Trump, a quien le propuso apresurar la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio.



"Tan luego pase esto del coronavirus, empecemos con el fortalecimiento de nuestra economía".



México registra 255 casos confirmados de COVID-19 con el corte al 21 de marzo.



Especialistas estiman una contracción de la economía mexicana de 3 por ciento, de acuerdo con la más reciente encuesta de Citibanamex.



El Financiero