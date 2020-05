El 1º de junio se hará un homenaje a médicos de Semar, tomando en cuenta Sana Distancia para evitar contagios de Covid-19: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa en Palacio Nacional, dijo que el 1º de junio se hará un homenaje a los médicos de la Secretaría de Marina (Semar) que atienden la pandemia de coronavirus en México con una ceremonia en la capital del país y tomando en cuenta las medidas de sana distancia para evitar contagios de Covid-19.



"El 1º de junio se va realizar una ceremonia cuidando la sana distancia para hacerle un reconocimiento al personal médico de la Secretaría de Marina que está ayudándonos en el Plan Marina para salvar vidas", dijo.



El Ejecutivo federal, aclaró que se trata de un reconocimiento únicamente para el personal médico y de enfermería que son parte de la Semar, pues ese día se celebra el Día de la Marina.



Agregó que ante la emergencia sanitaria por coronavirus no será un homenaje como se acostumbra, que incluye depositar una corona en el mar, sino que será un evento con poca asistencia en la Ciudad de México, "pero con mucho simbolismo, porque es reconocerlos a ellos y también a todos los trabajadores de salud de todas las instituciones".



El presidente, reiteró su agradecimiento al personal de la salud que atiende casos de covid-19 en el país, "gracias a ellos se está dando atención, ellos están haciendo todo por salvar vidas, de manera especial los que están en terapia intensiva".



TERMINARÁ SEMAR CON LA CORRUPCION EN ADUANAS Y PUERTOS DEL PAÍS



El presidente Andrés Manuel López, dijo que será el secretario de Marina el encargado de terminar con la corrupción en aduanas y puertos del país: "no vamos a dar ni un paso atrás en el combate a la corrupción".



El jefe de Ejecutivo, reiteró que terminarán con la corrupción en el país, incluyendo aduanas y puertos, tarea que le será encargada al secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda.



El Mandatario indicó, "en cuanto a la administración portuaria estamos trabajando porque vamos a limpiar de corrupción todo el sistema portuario, como lo estamos haciendo en aduanas, va a ser el mismo tratamiento; es migración, aduanas, y puertos.



"Tengo mucha confianza en el secretario de Marina, en el almirante Ojeda porque es un hombre honrado, incorruptible y a él le estoy encargando este asunto y vamos limpiar; lo que sucede es que lleva tiempo, porque vamos limpiando de arriba hacia abajo y tenemos que terminar de limpiar, de desterrar la corrupción por completo en lo que corresponde al gobierno federal y luego también insistir mucho, respetando las autonomías, en la corrupción de los gobiernos estatales y municipales".



CONTRATOS LEONINOS EN CFE



El Presidente dijo que su gobierno está a favor de las energías limpias, sin embargo, defenderán en los tribunales los intereses del pueblo, al considerar que para la generación de esas energías se entregaron contratos leoninos: ’no es posible que estemos pasando por un mal momento económico todos y ellos quieran seguir medrando como si nada pasara.



"Se entregaron concesiones y contratos leoninos que afectan al interés nacional, que afectan al pueblo de México, que dañan la economía popular, porque a través del influyentismo se pactó mediante componenda entre empresas particulares y funcionarios públicos, la compra de energía eléctrica a precios elevadísimos con subsidios, incluso se pretendía destruir a la CFE, cerrar las plantas de la CFE, subutilizarlas, no permitirles que generaran energía para darle preferencia a las plantas de generación eléctrica del sector privado, sobretodo del sector extranjero.



El Ejecutivo afirmó, "en esas irregularidades para llamarlas de manera suave, en esos actos de corrupción, se les dio preferencia a empresas de generación de energías limpias en contra de la CFE, entonces lo que estamos haciendo ahora es poner orden y que haya piso parejo, porque de lo que se quejan, de que hay preponderancia de la CFE con el Estado, es exactamente lo que ellos hacen, ellos tomaron la CFE, y preponderancia el control preferencial lo tenían las empresas particulares en contra de la empresa pública.



"No se cancela ningún contrato, no hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos, es que no haya corrupción porque pagar sobreprecios por la energía eléctrica significa que los consumidores, el pueblo, tenga que pagar más por el consumo de lux, entonces lo que estamos protegiendo es el consumo de la energía eléctrica y garantizando que se pueda ofrecer a precios justos".



ESTADOS Y MUNICIPIOS RECIBEN RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA



El Presidente afirmó que a pesar de la contingencia sanitaria, el gobierno está al corriente en la entrega de recursos y participaciones; pues ’todo lo esencial y fundamental tiene recursos’. "Aun con la pandemia y la paralización parcial de las actividades productivas no ha dejado de entregarse el presupuesto a las dependencias federales, a los Poderes, a los estados, a los municipios; estamos al corriente.



Los estados están recibiendo sus participaciones, de conformidad con la ley, no hay retrasos ni demoras, lo mismo las dependencias. Todo lo esencial y fundamental tiene recursos, en lo que corresponde al gobierno.