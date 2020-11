El 110 Aniversario de la Revolución Mexicana ejemplo de la lucha social: Maricela Serrano

IXTAPALUCA, MÉX. -Durante el 110 Aniversario de la Revolución Mexicana, la alcaldesa Maricela Serrano aseguró que el pueblo está inconforme porque no se distribuye la riqueza nacional, por la falta de empleo, salarios bajos, además de la falta de infraestructura, deficiencia en todos los servicios básicos a nivel nacional y por si fuera poco una pandemia como la que se vive hoy.



En la ceremonia cívica realizada en la explanada municipal afirmó que la inconformidad social genera descontentos al no encontrarse los canales para que el pueblo sea escuchado.



Lamentó que el gobierno federal haya olvidado esa lucha histórica y en lugar de seguir progresando promueva el estancamiento y se profundice el divisionismo y la desigualdad social, a lo que se suma el luto por la muerte de más 100 mil personas por COVID.



Serrano Hernández expuso que aunque este es un problema mundial ’a México lo está golpeando aún más fuerte, de acuerdo a las estadísticas ya que del número de contagiados en otros países, solo el dos por ciento muere, mientras que en México muere el 14 por ciento. Ello se debe a que no hay una estrategia de salud que pueda ayudar a limitar este contagio, no se les atendió a los médicos y no hay suficientes hospitales y los que hay ya están saturados nuevamente’.



Aunado a ello, abundó la edil, ’tenemos un México con una crisis abismal, con gran desigualdad social, que esperaba un cambio, pero no es lo que se quería, por el contrario, ahora ya no hay seguro popular ni muchos otros programas que ayudarían mucho en la pandemia. Hoy se vive un presidencialismo igual al que se vivió hace 110 años’.



Cabe hacer mención que el protocolo de esta ceremonia se llevó a cabo con todas las medidas sanitarias, en presencia de elementos de seguridad pública, así como integrantes del Cabildo, sindicatura, Secretaría del Ayuntamiento y directores de área.