El 15 de diciembre tendremos candidato y será Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros: Mariana García Guillén

La diputada local de Morena, Mariana García Guillén afirmó que Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros será el ganador de la encuesta porque su proyecto es el único que garantiza la Cuarta Transformación basada en su trayectoria y honestidad, no solamente en la popularidad.



En entrevista para un medio local, la legisladora García Guillén manifestó que para los morenistas en Guerrero, es de suma importancia la persona que represente el proyecto de izquierda que construyó por décadas Andrés Manuel López Obrador, así como al partido que lo llevó a la Presidencia de México, por lo que consideró que Pablo Amílcar Sandoval es el único personaje que por su carrera política, encarna los verdaderos valores de Morena.



Reconoció que Amílcar Sandoval, hijo y nieto de luchadores sociales, cuenta con arraigo en Guerrero, conoce con claridad las necesidades de la entidad y qué es lo que hay que hacer, por esta razón, dijo, se dan a la tarea de acompañarlo en colectivo en su aspiración a la candidatura a la gubernatura.



Recapitular que en las últimas semanas, el proyecto que encabeza Pablo Amílcar Sandoval ha sumado adhesiones masivas primero de ex perredistas en Iguala, Acapulco, Zihuatanejo; del partido Gallo Rojo en Tlacoachistlahuaca; y en Chilpancingo de diversas autoridades del Partido Verde Ecologista de México que renunciaron a sus respectivas militancias para sumarse a los trabajos que encabeza el diputado con licencia y ex delegado del gobierno de México.



Por otra parte a Amílcar Sandoval, la más reciente de la casa encuestadora Enkoll lo posiciona con una ventaja (23%) seguido por sus correligionarios, Félix Salgado (21%) y Adela Román (15%) y Luis Walton (14%) en donde la metodología consistió en una encuesta a mil 200 guerrerenses en sus viviendas.



Por estas circunstancias, la diputada Mariana García Guillen del distrito 04 de Acapulco expresó con mucha convicción y claridad que los morenistas esperan al 15 de diciembre para decir que ’Pablo ganó la encuesta que va a desarrollar el instituto al que pertenecemos, nuestro movimiento y nuestro partido Morena’ concluyó.