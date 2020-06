El 15 de junio, se abrirá gradualmente el sector turístico de Guerrero: Astudillo

Determinante continuar con las medidas preventivas de Sana Distancia y Quédate en Casa, hasta que el semáforo COVID-19 indique la disminución de contagios en el estado, por lo que es importante tomar en serio la pandemia, expresó el gobernador Héctor Astudillo Flores, al tiempo que informó que Guerrero sigue transitando un momento de alerta sanitaria, por un crecimiento acelerado de casos por coronavirus.



En su mensaje para dar a conocer la situación al pueblo guerrerense respecto a la crisis sanitaria, el Ejecutivo estatal precisó que "cada uno de nosotros es el principal responsable de su salud y de la de los nuestros, de los cercanos. De lo que se trata es de salvar vidas. En los próximos días iremos dando a conocer acciones para la reactivación económica en Guerrero".



Astudillo Flores, explicó que actividades como la minería y la construcción, podrán reiniciar actividades a partir de mañana primero de junio, siempre y cuando reúnan los requisitos con el Seguro Social y con las otras autoridades correspondientes de Salud.



"Este día, en el Periódico Oficial del Estado, se han publicado las medidas para reapertura de las actividades esenciales y no esenciales, que fueron suspendidas por motivo de la pandemia COVID-19, a través de los medios de comunicación se detallan fechas y acciones para la reapertura de actividades esenciales y no esenciales", reiteró el gobernador.



Héctor Astudillo, llamó a dejar de lado la confrontación política y concentrarce en el control del grave problema que vivimos por la pandemia y agregó: "En momentos difíciles, la unidad nos hace fuertes, la división por el contrario nos debilita".



El Ejecutivo estatal, mencionó que sin duda en los próximos 15 días será la etapa más difícil y de mayor resistencia de los últimos meses. "Entre todos, con todas, seguramente podremos hacer frente en este espacio quincenal, para intentar disminuir el número de contagios que nos han paralizado más de 2 meses".



En lo personal, dijo Astudillo Flores, "entiendo que hay daño y también hay desesperación. Para mí esta no es una grata comunicación, pero es necesaria y es un momento que la responsabilidad tiene que ir por delante. Los guerrerenses, sabemos reconocer el apoyo que nos ha dado el Gobierno Federal a través del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador".



El Ejecutivo Estatal, agregó que la Secretaría de Salud de Guerrero, seguirá manteniendo las medidas sanitarias implementadas por el gobierno de la República, al tiempo de reconocer el trabajo y esfuerzo de todo el personal, tanto médicos, doctoras, doctores, paramédicos, administrativos y de servicios, "por su profesionalismo, por su entrega, aún con los riesgos que han tenido de su propia vida. Son héroes sin duda, en esta etapa tan complicada de la historia de la humanidad".



El gobernador indicó que el inicio de la reapertura del sector turístico está considerado para el 15 de junio de forma gradual, siempre y cuando se logre bajar el número de contagios.



En este sentido, el gobernador Héctor Astudillo reconoció el apoyo de los empresarios, grandes, medianos y pequeños, por su solidaridad y también su resistencia en este periodo tan complicado para la economía del Estado de Guerrero.



Astudillo Flores, agregó que, con el Ejército y la Marina Armada de México, en coordinación, se instalaran comedores públicos en las zonas donde más ha golpeado el desempleo, además, reiteró que en este ciclo escolar no se regresar a clases presenciales y se finalizará conforme lo orientando por la Secretaría de Educación Pública Federal.



Puntualizó que se regresará para el próximo periodo a partir del primero de agosto en Educación Básica y el 21 de septiembre para la educación Media Superior, las cuales son fechas referenciales, siempre y cuando se regresará si estamos en el semáforo verde.



En tanto, en Guerrero se mantienen abiertos los servicios registrales, recaudatorios y de procedencia fiscal, así como la función notarial en sus servicios a la población considerando el factor económico y seguridad jurídica que representan para la sociedad, igualmente las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y Unidades del Servicio Nacional del Empleo.



Respecto a los Tribunales de Justicia Administrativa y de Conciliación y Arbitraje reiniciarán actividades el próximo 15 de junio y por acuerdo del Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial también reiniciará actividades el próximo 15 de junio.