El 18 de octubre llega la transformación a Pachuca: Pablo Vargas

EL 18 DE OCTUBRE LLEGA LA TRANSFORMACIÓN A PACHUCA



La candidatura a la presidencia municipal de Pachuca por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que encabeza Pablo Vargas, está más sólida que nunca, y no solamente por la ratificación que hizo la Sala Regional de Toluca; sino por los sondeos que la casa encuestadora Acento y el Colectivo Prospectiva Académica de Hidalgo realizaron, los cuales dan una ventaja significativa a este trabajo ciudadano que se viene realizando con total cercanía a la gente.



En conferencia de prensa el representante de la candidatura común ’Juntos Haremos Historia en Hidalgo’, explicó que por segunda ocasión fue rechazada la petición de algunos precandidatos contra su candidatura. ’Fue un tema en el que se puso atención; pero también hemos trabajado todos los días en esta campaña para fortalecer la simpatía que el pueblo tiene con Morena. Anoche nos informan que las cosas llegaron a su punto final; las impugnaciones no tuvieron resonancia, ni importancia, ya que Morena tenía la facultad y capacidad de designar a sus candidatos. Y hoy queda claro que el punto queda completamente finiquitado’.



Agregó que a 13 días de que finalicen las campañas electorales las encuestas favorecen su candidatura, ’por lo que estamos seguros que el 18 de octubre la transformación comenzará en Pachuca. Nuestros contrincantes saben que van perdiendo, por eso en estos últimos días se ha intensificado la guerra sucia en nuestra contra, estamos observando que hay noticias falsas en las redes sociales, además de mensajes que denuestan nuestra candidatura’.

Ante estas situaciones, el candidato a la presidencia municipal de la capital hidalguense, pide a la población pachuqueña no caer en el juego sucio de los mismos de siempre, “estamos seguros que aumentará la guerra sucia, las denostaciones, campañas de intimidación y miedo, pero en nuestras manos está hacer historia en Pachuca y transformarla”.



Solicita a todas y todos los pachuqueños tomar lo que les ofrezcan, “acéptenlo, pero el 18 de octubre salgan a votar por el cambio verdadero, salgan a votar por Morena; pero con las medidas sanitarias pertinentes: cubre bocas, gel antibacterial y su propio lapicero: pues ellos, los caciques políticos, apuestan al abstencionismo y eso no lo podemos permitir”.



Por su parte el presidente nacional de Morena, Ramírez Cuellar, respalda y apoya completamente la candidatura de Pablo Vargas, “estamos seguros que nuestro candidato en Pachuca es la mejor opción, y anoche fue ratificado. No fue sorpresa la resolución unánime que tomaron los magistrados, y con ello se confirma que vamos en caballo de hacienda, las ventajas que tenemos en el caso particular de Pachuca es de aproximadamente 10 puntos de ventaja, y con todo esto se consolida la candidatura de Pablo y estamos seguros que pronto la capital de Hidalgo tendrá un buen gobierno”.



También agregó que, están listos para defender el voto el próximo 18 de octubre, “contamos con la estructura necesaria en todos los municipios con la finalidad de que no se generen violaciones a los derechos políticos electorales de la población y por supuesto evitar el fraude electoral”.



Puntualizó que ante el escenario que existe en Pachuca e Hidalgo, la población hidalguense puede salir a votar con confianza y depositar en las urnas su boleta, pues está garantizado su sufragio, “todas y todos debemos salir a participar el próximo 18 de octubre, con las medidas sanitarias pertinentes; mientras exista la participación ciudadana, nosotros nos encargaremos de defender su voto”.



En sus actividades del día de hoy el candidato estuvo presente en el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEEH) en el cual presentó propuestas viables y con ideas claras, siempre en un diálogo de respeto. También estuvo presente en colonias del centro de Pachuca en donde dialogó con vecinas y vecinas, quienes respaldaron su campaña.