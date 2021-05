El 20 y Nuxco ofrecen su respaldo a Yasir para la reelección

Pobladores de la colonia El 20 de Noviembre, este día le ofrecieron el apoyo a los candidatos de la alianza formada por el PRI-PRD a la alcaldía de Tecpan, encabezados por el perredista Yasir Deloya Díaz.



Mientras que en la población de Nuxco, el aspirante aliancista fue testigo de que unos cuantos no pueden decidir por la mayoría, y hoy esta noche de miércoles, recibió el espaldarazo de hombres y mujeres trabajadoras.



En El 20, Deloya Díaz fue recibido por Anayeli Lorenzana y por la líder local perredista, Socorro Martínez Bailón, quienes le agradecieron al abanderado a la reelección, las obras significativas que les hizo en su periodo de gobierno.



Aquí en El 20, Yasir Deloya recibió muestras de cariño y el compromiso de su gente; sobre todo le recordaron que una vez que asuma el poder municipal les haga más obras para salir del atraso social.



En su mensaje Yasir, les pidió el voto de manera pareja para todos los candidatos de la alianza, porque si la votación la dan de forma pareja, será más fácil la gestión y obtención de recursos públicos para que lleguen a ésta y otras localidades que integran el municipio de Tecpan de Galeana, para que haya una inversión en infraestructura y servicios básicos.



Ya por la noche, en el emblemático pueblo de Nuxco, el candidato de la alianza ganadora, hizo serios compromisos con los habitantes del lugar; gente trabajadora y productiva que le aporta mucho al municipio, destacó Deloya.



Aquí en Nuxco, fue recibido junto con la candidata a la sindicatura Xóchitl Estrada Abarca, y con los candidatos a regidores, por el presidente del comisariado ejidal Isabel Solís Soberánis y por el comisario municipal, Alberto Caro Sotelo, así como por líderes del Partido Revolucionario Institucional, como Irene Pérez y Maribel Mendiola, así como del partido del Sol Azteca, como Fidel García Ramos, uno de los fundadores de dicho instituto político en este poblado.



En su participación, Yasir, les ofreció a los nuxqueños, hacerles obras reales, no obras ficticias que nada más están en la mente de uno que otro político mentiroso que no les van a poder cumplir.



Además les propuso ser su aliado para que haya más generación de empleos con la producción del mango, ya que junto con el futuro gobernador del estado, Mario Moreno Arcos, buscarán la manera de ayudar a los productores para que tengan un mercado más amplio y competitivo para su producción.