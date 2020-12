El 2020, un Año Fuera de Serie. Crisis Generalizada

ALEGRES Y SANOS, VIVAMOS LA NAVIDAD Y RECIBAMOS EL NUEVO AÑO. RECIBAN UN AFECTUOSO ABRAZO

Concluyen los primeros veinte años del Siglo XXI, dominados por la revolución cibernética, las pandemias y el terrorismo. Sin hacer comparaciones, encuentro algunas similitudes en los comienzos de ambas centurias. Hace un siglo se desató la Primera Guerra Mundial, hubo movimientos revolucionarios en México y en Rusia que cambiaron los sistemas de gobierno.

Recibimos este nuevo siglo con el terrorismo que sembró miles de víctimas en Nueva York, Estados Unidos y en Madrid, España. Acontecimientos que marcaron una nueva era en la vida de sus pobladores. Los norteamericanos eligieron al primer presidente de color, un afroamericano, y como sucesor de él a un empresario sin experiencia política ni administrativa, negándose, hasta el último momento, a aceptar su derrota al buscar ser reelecto.

En México, sin violencia, en julio del 2000 la Presidencia de la República dejó de ser conquistada por un solo partido político. La epidemia de la influenza en el 2009 dejó 10 mil muertos y once años después la pandemia del COVID lleva más de 117,000 mexicanos, de todas las edades, fallecidos. Hombres y mujeres que, en muchos casos, no observaron el uso del cubrebocas ni guardaron la sana distancia al andar en la calle, en los centros comerciales, asistieron a reuniones masivas o participaron en fiestas callejeras.

Las cifras anteriores me hicieron recordar que en los años 20 mis abuelos terminaban el suplicio de la gripe española. Mis papás eran bebés. La pandemia comenzó en la primavera de 1919 y concluyó un año después, dejando secuelas y alrededor de 500,000 mexicanos en el panteón y a las fosas comunes. Gobernaba don Venustiano Carranza en un país donde seguían los enfrentamientos bélicos entre zapatistas, villistas, obregonistas y carrancistas. Las iglesias, los teatros, los restaurantes y los comercios permanecieron cerrados. Se recomendó no estar en aglomeraciones, no poner la boca en la bocina del teléfono ni usar platos y toallas que no estuvieran esterilizadas con agua hirviente.

ALGO DE LO QUE VIVIMOS

LA TRÁGICA DOCENA AZUL

Sin lugar a dudas el Siglo XXI para los mexicanos está lleno de sorpresas, convertidas en realidades que a lo largo, ¿o corto?, nos tiene colocados en medio de crisis económica, política, social, cultural y deportiva. Cuatro gobiernos sexenales parecen que se pusieron de acuerdo para destruir al país. Dos encabezados por PANistas, uno por PRIista y el actual por un hombre que tiene de cabeza a toda la administración pública, reflejando resentimiento social, rencores, venganzas y haciendo válida su expresión de ’al diablo las instituciones’.

Bien, pero mi comentario periodístico no debe encauzarse por ese sendero. Me decía mi compadre Manuel Buendía cuando hagas tus notas que no influya ni el hígado ni el corazón. Entonces recordemos que la noche del 2 de julio del 2000, Vicente Fox Quesada en el Ángel de la Independencia, en la Capital del País, festejó su cumpleaños 58 y su regalo fue ser el primer Presidente de México surgido de un partido político contrario al que hasta 1997 era calificado como invencible, el PRI.

Le llamaron el gobierno de la alternancia. Sin plan articulado para dar solución a la problemática nacional, dando tumbos un día y otro también, el sexenio PANista no convenció a nadie. El secretario particular del presidente (Alfonso Durazo Montaño) y el titular de Relaciones Exteriores (Jorge G. Castañeda) salieron del gabinete y caminaron hacia la oposición. En el 2001, Fox se casó en la residencia presidencial de Los Pinos con su jefa de prensa y luego no tuvo empacho en anunciar que ella, Martha Sahagún y él, mandaban en el país. Los hijos de ella se volvieron millonarios, la corrupción afloró como la de doce años atrás.

En los siguientes seis años, otro PANista llegó a Palacio Nacional. Todavía no se sentaba en la silla presidencial cuando abrió la guerra contra los narcotraficantes y la delincuencia organizada. Carente de conocimientos sobre el enemigo, ausente la estrategia para el ataque, puso en la calle a los gloriosos miembros del Ejército Mexicano y de los admirados marinos. Ganaron sin mayor problema los delincuentes superorganizados y superarmados. Surgieron grupos denominados autodefensas, a fin de proteger a sus pueblos.

EL PODER MAGISTERIAL

Las dos primeras décadas del nuevo siglo también serán recordadas al voltear hacia el magisterio nacional, el gremio más numeroso en Latinoamérica, más de un millón y medio de profesores. Durante años tenían un solo sindicato, el Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE. En los tiempos del lopezportillismo se dio vida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE. Pasaron los años sin mayor contratiempo; había control oficial en ambos organismos.

Con el salinismo las cosas empezaron a cambiar. Surgió la figura de la profesora Elba Esther Gordillo Morales, aguerrida chiapaneca con singular habilidad y audacia, día a día, incrementó su poder político al grado de ser factor para nominar gobernadores y legisladores. Secretaria General del comité nacional del PRI, internamente peleó con el ambicioso tabasqueño Roberto Madrazo Pintado y fue expulsada del partido, lo cual aprovechó para crear el propio. En tanto la CNTE manifestaba su descontento y violentó sus acciones en varias entidades del país. Bloqueó carreteras, cerró planteles, hizo plantones y exigían plazas y muchas prerrogativas.

La dominante lideresa y exlegisladora iba a emprender un viaje hacia Guadalajara, a una convención extraodinaria del SNTE, cuando agentes federales subieron al avión donde estaba doña Elba Esther y de Toluca la llevaron detenida a las oficinas de la Procuraduría General de la República. Era febrero de 2013. La tuvieron 5 años en prisión y al finalizar el gobierno de Enrique Peña Nieto, quedó libre con un clásico ’usted perdone’. Hoy la CNTE goza de todos los derechos y controles que demandó por años, después de chantajear al actual Presidente de México.

El cambio de mando en la SEP, cuando Esteban Moctezuma Barragán sea ratificado por el Senado como embajador en EUA, rd esperado con mucha expectación y tal vez en Palacio Nacional lo adelante, dadas las presiones que sigue ejerciendo la CNTE.

DE LA CORRUPCIÓN AL DESCONCIERTO

El retorno del PRI a Los Pinos, en 2012, alentó esperanzas del inicio de la reconstrucción del país que estaba teñido de rojo por la sangre humana que se derramó en la inútil guerra contra los narcos. Pensaron los mexicanos que se acabaría la frivolidad y corrupción de los esposos Fox-Sahagún. Nada bueno de un gobierno que comenzó publicitando un Pacto Por México con el aval de los dirigentes del PRI, PAN y PRD. Promovió una docena de reformas constitucionales, de las cuales la relacionada con la educación fue abolida por el presidente nacido en Tabasco, a demanda de la CNTE desde la campaña político-electoral de 2018.

Con Peña Nieto reinó la corrupción e inclusive a la entonces esposa presidencial (Angélica Rivera Hurtado) la involucraron en un escándalo imborrable, la cuestionada compra de una residencia fastuosa y que es conocida como la Casa Blanca, ubicada en Las Lomas de Chapultepec. La impunidad se impuso seis años y la mejor referencia es que el coahuilense Humberto Moreira Valdés contó con total protección tras sus pillerías como gobernador y presidente nacional del PRI, antes, durante y después de su detención en España.

TRIUNFO SIN PRECEDENTE, DESPERDICIADO

En su tercera postulación, después de crear su propio partido político, el tabasqueño de Macuspana se levantó con un arrollador triunfo. Más de 30 millones de votos le dieron la Presidencia de la República. Su promesa fundamental, la principal, la prioritaria: acabar con la corrupción y la impunidad. Nada y si cargos de corrupción a sus familiares. Disminuir en los primeros seis meses la violencia criminal. Está incrementada. La seguridad tampoco ha vuelto. Que goza de popularidad, nadie lo niega, pero ha echado por la borda ese respaldo de un pueblo cansado de la corrupción.

Las ’mañaneras’ no solucionan ningún problema, por el contrario alientan la división entre los mexicanos y estamos viviendo en el desconcierto y los desaciertos, como lo es el caso de la pandemia, cuyo manejo es desconcertante y se niegan a la aplicación de medidas restrictivas, como en muchos países. Aquí se ’cuida la libertad’, dijo el presidente.

El pasado jueves 18, a media mañana y en conferencia de prensa, el gobierno federal aceptó declarar ’semáforo rojo’ en la Ciudad de México y en el Estado de México. Las restricciones terminarán, si la situación lo amerita, el domingo 10 de enero. El llamado oficial debe, afirmo, debe ser atendido pese al trastorno para los comerciantes fijos y ambulantes, no pierden sino dejan de ganar.