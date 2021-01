El 2021 trae diversos retos para la Para-Atleta Claudia Pérez

Mantiene entrenamientos con apoyo de un robot para trabajar en su desempeño profesional.



Zinacantepec, Estado de México, 30 de enero de 2021. Con el inicio del 2021, la tenismesista mexiquense Claudia Pérez Villalva confesó que ha enfrentado diversos retos de los cuales se deberá sobreponer y seguir preparándose de cara a los Juegos Paralímpicos, a los cuales clasificó en 2019, cuando conquistó la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos.



’El invierno siempre es muy complicado para mí por la artritis, aumenta más el dolor y al hacer el ejercicio las lesiones son más frecuentes, sí es un batallar día a día y a veces me da el bajón y pierdo como que el ritmo’, manifestó la jugadora de tenis de mesa al hablar de esta primera etapa del año.



Claudia detalló que desde diciembre ha resentido más los temas de la pandemia psicológicamente, ’creo que ya me está pegando el tiempo que llevamos en confinamiento y el ver todo lo del coronavirus, la segunda oleada y fuera de que disminuya aumenta’.



Acerca de cómo está manejando esta situación, la deportista del Edoméx comentó que siempre trata de tener pensamientos positivos, y destacó que cuenta con el apoyo de los psicólogos del Comité Paralímpico entonces, para cualquier situación que tengan, los apoyan con algunas técnicas y están al pendiente de los deportistas.



La atleta consideró que gracias al trabajo realizado previamente y constantemente con los especialistas, ella maneja algunas técnicas para controlarse y estar más tranquila mentalmente.



’Hay días que estoy bien, pero hay otros que me cuesta más trabajo, el fin de semana tuve una pérdida que me puso muy triste, estar trabajando día a día, a veces me ponen tristes y luego surge la noticia de que a lo mejor se cancelan otra vez los Juegos Paralímpicos’, expresó la para-atleta.



A pesar de esta situación, la jugadora sabe que debe resistir, por lo que aseguró que por su enfermedad está acostumbrada a ’vivir el día a día, echarle ganas y tratar de tener siempre pensamientos positivos, sobre todo para que mi enfermedad no se agrave más y así lo tengo que hacer luchar contra mis mismos pensamientos y mi tristeza’.



Acerca del entrenamiento, Pérez Villalva comentó que trabaja en casa con el apoyo de un robot, que le ayuda a mantenerse en forma y mejorar la técnica, pero que no se compara con entrenar frente a otra persona y eso se vio reflejado el mes pasado cuando pudo practicar con un jugador y luego de exigirle más a su cuerpo tuvo una lesión.



’Es diferente cuando ya estás en la mesa con un entrenamiento en forma, la semana que entra tengo planeado otra vez empezar poco a poco y esperar que venga alguien a mi casa, pero ya no súper emocionada con todo, sino poco a poco, para prevenir alguna lesión e ir agarrando la condición en la mesa’, indicó Claudia Pérez.



Luego de superada la lesión, la tenismesista expuso que su médico la checó y le confirmó que se encuentra bien, por lo que poco a poco irá incrementando los ejercicios en la mesa, finalizó.