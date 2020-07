El 3 de agosto reinician actividades deportivas al aire libre en Nezahualcóyotl: Juan Hugo de la Rosa

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -Luego de haber permanecido cerrados cerca de cuatro meses a causa de la pandemia de COVID-19, este próximo 3 de agosto reabrirán los espacios públicos deportivos al aire libre en Nezahualcóyotl, bajo las medidas sanitarias correspondientes y los aforos establecidos en la Gaceta de Gobierno estatal del 3 de julio, mientras que espacios físicos cerrados y con aparatos, catalogados como gimnasios, permanecerán cerrados hasta alcanzar el semáforo verde en la localidad, informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.



El alcalde puntualizó que Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nezahualcóyotl (Imcufidene) se encuentra listo para abrir los espacios que reúnan las condiciones necesarias para que la población pueda ejercitarse sin mayores riesgos, acatando siempre las medidas de autoprotección como la práctica de la sana distancia, por lo que algunas actividades deportivas que se realizaban a puerta cerrada o en salones, se llevarán a cabo en espacios abiertos como la cancha del estadio metropolitano.



En ese sentido, el edil precisó, que para ello el personal del Imcufidene se ha capacitado con médicos y especialistas para llevar acabo las labores de desinfección y acciones preventivas necesarias, tales como la toma de temperatura, la aplicación de gel antibacterial, el lavado constante de manos, y la desinfección adecuada de los espacios e instalaciones.



De la Rosa García subrayó que pese a que dichas actividades pudieron dar inicio desde el pasado 7 de julio, no se hizo así dado que el municipio se encontraba aún en el semáforo rojo de riesgo sanitario, por lo que se decidió responsablemente aguardar un poco más, a fin de cuidar lo más posible la salud de los deportistas y habitantes del municipio.



Detalló que los gimnasios establecidos en Nezahualcóyot deberán permanecer cerrados hasta nuevo aviso o bien hasta que se logre contener la pandemia y alcanzar el color verde en el semáforo de riesgo epidemiológico, por lo que solicitó a sus propietarios respetar la normatividad para no ser sancionados o en su caso clausurados por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM).



Indicó que respecto al funcionamiento de las actividades acuáticas en el municipio éstas podrán reiniciar respetando un aforo máximo del 30 por ciento del lugar y guardando al igual todas las medidas higiénico sanitarias correspondientes a fin de proteger la salud de los asistentes.



Finalmente, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García pidió a la población mantener los cuidados correspondientes y evitar conglomeraciones en los centros deportivos como canchas, trotapistas y parques, al tiempo que subrayó que no se permitirá el uso de los mismos a quienes no porten cubrebocas ni sigan las normas sanitarias.