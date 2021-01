El 60% de los casos de Covid-19 en Hidalgo, se concentran en 33 municipios

HERMES, HERRAMIENTA PARA LA CONTENCIÓN Y LIMITACIÓN EPIDEMIOLÓGICAS



-Dicha plataforma refleja que el 60% de los casos de Covid-19

se concentran en 33 municipios



- Limitar la movilidad entre habitantes de la región sur del estado con las demás zonas, estrategia para frenar la dispersión del virus



La plataforma de inteligencia y vigilancia epidemiológica denominada Hermes refleja que el 60 por ciento (%) de contagios de Covid-19, casos activos, hospitalizaciones y defunciones se registran en 33 municipios hidalguenses.



Con Hermes el gobierno hidalguense opera estrategias de contención y limitación epidemiológicas para poder controlar la pandemia, al conocer en tiempo real todos los casos activos en la entidad, además del total acumulado que contrajeron el virus.



Además, Hermes permite la ubicación exacta de quienes han contraído esta enfermedad, sus contactos, la capacidad hospitalaria, entre otros, permitiendo con toda precisión el bloqueo efectivo y oportuno de las cadenas de transmisión.



Por medio de la plataforma se conocen cuáles son las zonas de dispersión del Covid-19, es decir aquellas con más riesgo para la población, denominadas zonas de riesgo epidemiológico que son regiones en donde el volumen de casos y la densidad poblacional representan un mayor riesgo para la propagación de SARS- CoV-2.



Hermes le permite al gobierno hidalguense establecer cercos sanitarios focalizados en zonas de riesgo epidemiológico, el lugar de realizar el cierre total del estado como fue al inicio de la pandemia.



En la actualidad, limitar la movilidad de la población de los 33 municipios considerados como zona de riesgo epidemiológico, tiene como finalidad frenar la dispersión del virus. El confinamiento estratégico y el cierre total y/o parcial de algunas actividades económicas tienen como meta disminuir la cantidad de contagios, por medio de la reducción de la movilidad, de horarios de establecimientos comerciales, de la suspensión de eventos sociales y recreativos, con la finalidad de cuidar la salud de la población hidalguense; además de privilegiar el trabajo en caso con el uso de tecnologías.



Los 33 municipios considerados como zonas de riesgo epidemiológico son: Actopan, Apan, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, Pachuca, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tizayuca, Tula de Allende, Tulancingo, Villa de Tezontepec, Huasca, Tlahuelilpan, Ajacuba, Huichapan, Progreso, Tlanalapa, Ixmiquilpan, San Agustín Tlaxiaca, Tlaxcoapan, Atitalaquia, Mineral del Chico, Singuilucan, Tolcayuca, Atotonilco el Grande, Tecozautla, Atotonilco de Tula, El Arenal, Mixquiahuala, Epazoyucan, Omitlán, Zapotlán y Zempoala.



Derivado de las condiciones de propagación del virus, el gobierno estatal determinó reducir la movilidad al 50% con el programa Hoy No Circula sanitario, además suspendió las actividades de antros, bares, cantinas, centros nocturnos, casinos, boliches y billares; como de eventos sociales en salones de fiesta, ferias y juegos mecánicos; así como actividades de índole masiva y recreativas, como gimnasios y clubes deportivos, centros religiosos, iglesias y templos.



A lo anterior se suma la suspensión de actividades en cines, autocinemas, teatros, museos, balnearios, parques acuáticos y recreativos. Las actividades turísticas en los Pueblos Mágicos también están suspendidas.



En el caso de mercados y supermercados el aforo máximo es el 30% de su capacidad, no está permitida la entrada a menores de 5 años de edad; es obligatorio el uso de cubrebocas para mayores de 5 años de edad; no hay servicio de probadores, excepto calzado; dichos establecimientos deben cerrar a las 18:00 horas.



Si desea conocer más sobre las zonas de riesgo, así como disposiciones específicas para otras actividades económicas y establecimientos comerciales, visite el sitio https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/



Personal de salud pide a la población su solidaridad y participación activa, a través del autocuidado y respeto a las medidas sanitarias, para frenar la dispersión del virus que desde hace un año afecta a la humanidad en todos los rubros.