El 60% de los contagios por COVID, con antecedente de fiesta

La jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo ha dejado claro como el agua: de poco serviría cerrar los comercios si la gente sigue reuniéndose en fiestas familiares y sociales, de donde proviene el 60% de los contagios. No hay puntos rojos que indiquen el centro histórico como zona de riesgo, tal como se detecto en su día, por ejemplo, en la central de abastos de la ciudad, que ahora ya no es un foco. El objetivo tampoco es disminuir la movilidad restringiendo el transporte, ni parar la actividad en las tiendas, donde se siguen los protocolos y la gente entra poco a poco. El mensaje es único y preocupante: ’Hay una pérdida de la disciplina sanitaria por parte de la ciudadanía’, y ’sin la corresponsabilidad de la gente, los contagios seguirán’. Algunas fiestas clandestinas en las que ha intervenido la policía recientemente han dejado ver meridianamente el peligro de las fiestas de diciembre para la lucha contra la pandemia.



La segunda razón de los contagios son los empleos, por eso el Gobierno de la Ciudad de México ha optado por mantener cerradas sus oficinas, los despachos judiciales, tribunales, procuraduría, etcétera. Hay también un porcentaje amplio de gente que no es capaz de detectar dónde se contagiaron, ha explicado en rueda de prensa, acompañando a la jefa de Gobierno, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano.



La responsable de los equipos sanitarios ha remarcado también el mensaje prioritario estos días de ’situación difícil’ en la capital mexicana, donde, con la zona conurbada, viven unos 22 millones de personas y reportan al día cerca de 300 muertes: ’La población tiene que hacer su parte, no bajar la guardia, si los médicos y el personal sanitario han resistido y su compromiso es seguir trabajando, a la población le pedimos solidaridad y corresponsabilidad’. Sheinbaum también ha destacado la labor de los equipos sanitarios y apelado de nuevo a la solidaridad de la ciudadanía: ’Sin su participación no se puede hacer nada. La ciudadanía debe estar al mismo nivel que los médicos’.



La jefa de Gobierno ha querido descargar todo el peso de la lucha en la actitud que la gente tome en estos días de fiestas y posadas, sin descartar que ’se tomarán las medidas que haya que tomar’, pero en un segundo plano. Sheinbaum ha asegurado que el 95% de las personas que transitan por las calles y visita los comercios usa adecuadamente el cubrebocas y observa las medidas puestas en marcha para estas actividades. ’En los negocios se está revisando y las normas se cumplen, la estancia en ellos es breve. Lo preocupante son las congregaciones de personas’, y ha puesto de ejemplo el famoso desalojo de una fiesta clandestina donde cerca de un centenar de personas se divertían sin cubrebocas ni distancia profiláctica.





Entrevistado por EL UNIVERSAL, Rodrigo Ibarra, epidemiólogo del Hospital General Regional No. 1 Dr. Carlos MacGregor, del IMSS, dijo que a lo largo de estos 10 meses de emergencia no han bajado la guardia, pese a jornadas de 35 horas continuas, con un día o dos días de descanso.



Hugo López, doctor en el Hospital General de Tláhuac de la Sedesa, mencionó que ante el incremento de las hospitalizaciones, que dieron inicio a finales de octubre, el personal de salud ha trabajado más de 30 horas seguidas, con un día de descanso, por lo que ha tenido un severo estrés y entre compañeros se apoyan para no estar sobrecargados.



’Hay personal que está más de seis horas con cubrebocas, goggles, caretas o trajes, imagínate, no puede ir al baño porque todo es un proceso de poner y quitar para no contagiarse (...) únicamente tendremos un día de descanso cada 15 días, los descansos adicionales escalonados se quitaron para personal de urgencias, terapia intensiva, medicina interna-convertida en área Covid’.



La secretaria de Salud informó que hay líneas telefónicas de atención sicológica que van desde lo local a lo federal, como el Instituto Mexicano de Psiquiatría e Instituto de Salud Mental y programas que provienen de organizaciones no gubernamentales.



Oliva López Arellano aseguró que 60% de los contagiados por Covid-19 tienen el antecedente de que estuvieron en una reunión o una fiesta.



Al ser cuestionada si hay doble riesgo de contagiarse en reuniones en el Centro Histórico, la funcionaria explicó que se tendría que hacer una investigación ’rigurosa’, pero que según los datos, más de la mitad de los contagiados han sido por fiestas.



En Nueva York arroja que 75 % de las personas con el virus tenían el antecedente de fiestas.



’Me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que, en este mes de diciembre que tradicionalmente ha sido de celebraciones, (...) actuemos con mucha responsabilidad para evitar contagios, porque la pandemia de covid-19 sigue causando estragos y, mientras no haya una vacuna, lo mejor de todo es cuidarnos a nosotros mismos’, dijo. Salvador Corona | EL UNIVERSAL