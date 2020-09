EL 70 POR CIENTO DE LUMINARIAS EN PACHUCA NO FUNCIONAN,

SEÑALA SERGIO BAÑOS



• Algunos vecinos han cooperado para comprar luminarias y señalaron que la administración pasada les quitaba sus lámparas.



• El candidato Sergio Baños se dijo molesto por la situación, por lo que se comprometió a que en sus primeros 100 días de gobierno revisará este tema.



El 70 por ciento de las lámparas que hay en Pachuca no funcionan correctamente, señaló el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio.



Recordó que en los recorridos que ha tenido por las colonias de la ciudad ha recibido muchas quejas sobre las luminarias, las cuales no son funcionales, pues aunque hay focos, la luz que emiten es muy tenue y no representa un factor de seguridad para la población.



Asimismo mencionó que es molesto el hecho de que hay muchas calles en las que no hay luminarias, por lo que los padres y madres de familia están temerosos por la seguridad de sus hijos.

Algunos vecinos han expresado al candidato a la alcaldía de Pachuca, que incluso han cooperado para comprar sus propias lámparas, pero personal de la administración pasada se las quitaba.



En la colonia Aquiles Serdán, una madre de familia expresó a Sergio Baños su preocupación por la falta de iluminación, aunado a que la caseta de vigilancia está en el abandono, lo que se convierte en un foco rojo de inseguridad.

Por tal motivo, el candidato del Revolucionario Institucional se comprometió a que en sus primeros 100 días de gobierno revisará este tema, que incluye el contrato que se dejó firmado por dos años, con la empresa que renta las luminarias.



Finalmente Sergio Baños recordó que el Alumbrado es uno de los tres puntos de su estrategia de PAS para las familias y para las calles de Pachuca.