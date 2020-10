El 78,1 % de los mexicanos está a favor de enjuiciar a los expresidentes

El 78,1 % de los mexicanos está a favor de que se investigue y se enjuicie por corrupción a los expresidentes del país, pero sólo el 58,4 % de la población dice que votará en la consulta popular que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha impulsado en este sentido.



Según una encuesta publicada este miércoles por el periódico El Universal, el 78,1 % quiere que se enjuicie a los expresidentes del país, mientras que el 18,1 % se opone y el 3,1 % no tiene opinión al respecto.



En la consulta popular prevista para el próximo año para decidir si hay que enjuiciarlos, participarán el 58,4 % de los encuestados, mientras que se abstendrán el 30 % y un 9,6 % todavía no lo sabe.



De los que aseguran que participarán, un 91,4 % votará a favor de enjuiciarlos, un 7,2 % votará en contra y un 1,4 % todavía no lo sabe.



La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de México declaró constitucional la consulta popular que quiere convocar López Obrador para decidir si se enjuicia a cinco de sus predecesores.



Sin embargo, para no vulnerar la presunción de inocencia de los exmandatarios, la Suprema Corte modificó la pregunta de la consulta quitando los nombres de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).



"¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?", dice la pregunta consensuada por los magistrados.



Un 63,5 % de los encuestados dijo conocer la decisión de la Suprema Corte, mientras que un 36,5 % la desconoce.



El 80,5 % considera que la pregunta definitiva de los magistrados se entiende, mientras que el 19,2 % no la entiende.



De los encuestados, el 88,1 % quiere que se enjuicie a Salinas de Gortari, el 86,2 % a Peña Nieto, el 82 % a Calderón, el 78,6 % a Fox y el 76,4 % a Zedillo.



La encuesta se realizó entre el 2 y el 4 de octubre vía telefónica a 800 personas con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 3,5 %.



La idea de hacer una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes es de López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con un férreo discurso contra la corrupción, si bien ha adelantado que votará en contra porque no quiere una "venganza".



López Obrador defendió este miércoles que la consulta se celebre el 6 de junio del próximo año, coincidiendo con las elecciones en la Cámara de Diputados y 15 estados, para reducir su costo, de unos 8.000 millones de pesos (371 millones de dólares) según el Instituto Nacional Electoral (INE).



(c) Agencia EFE