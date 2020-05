El 83% de los internos en penales son "primodelincuentes"

Tras anunciar que el próximo 21 de mayo el Grupo Parlamentario de Morena presentará la propuesta de Ley de Amnistía para el Estado de México, el diputado Max Correa Hernández informó que el 83 por ciento de los internos en los penales mexiquenses son primodelincuente.



Correa Hernández resaltó que a las recomendaciones que organismos de Derechos Humanos han hecho a las autoridades estatales respecto al grave hacinamiento que existe en sus reclusorios, se suma la pandemia de Covid 19 que pone en alto riesgo a la poblaciòn penitenciaría, que incluye a las personas que están injustamente presas.



’Al aprobarse la Ley federal de Amnistía, cada estado puede legislar una ley similar en materia del fuero común para beneficiar a los que están procesados por delitos que no cometieron, que por su condición de vulnerabilidad social y económica no tuvieron un debido proceso o no pudieron tener una defensa adecuada, permaneciendo preso a veces bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa’.



La iniciativa, que será presentada por los diputados de Morena, Mariana Uribe Bernal, Liliana Gollas Trejo, Gerardo Ulloa Pérez y Max Correa Hernández, argumenta que solo el 17 por ciento de las personas en prisiones mexiquenses han cometido en más de una ocasión delitos, el resto, 87 por ciento, es la primera vez que delinquen.



También podrán ser beneficiadas las personas que por razones políticas, como ambientalistas o líderes sociales, fueron acusados de delitos graves para que no tuvieran el beneficio de la libertad condicional.



Explicó que la Ley de Amnistía propone que la legislatura cree una comisión especial que analice este tipo de casos, y los ponga a consideración del Poder Judicial, para que determine si es sujeto de amnistía.



"Esta iniciativa de ley tiene la finalidad de defender los Derechos Humanos y hacer justicia a las personas en su condición vulnerable, cultural, social y económica.



En este sentido, explicó que la propuesta legislativa considera que hay conductas que no son delitos, que ejercen un derecho humano como el caso del aborto, donde también son criminalizados el personal de salud, y el uso lúdico y medicinal de la cannabis, así como los campesinos e indígenas que defienden el agua y los bosques, y que actualmente están privados de su libertad por ejercer ese derecho’.



Finalmente, Max Correa reiteró que la Ley de Amnistía busca beneficiar a quienes desde hace dos años purgan una pena injustamente, y a las personas que se les haya ejercitado o se pudiera ejercitar acción penal durante la vigencia de la ley, la cual podría durar por el resto de la actual legislatura.