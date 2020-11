El accionar o inacción de políticas públicas 2

Las políticas públicas son susceptibles de clasificación o de tipologización.



Establecer tipologías no es simplemente una diversión de los académicos. Para efectos de análisis es una herramienta importante, porque el saber si una política pública es de una otra naturaleza, ayuda a ubicarla dentro de un conjunto global, lo cual –entre otras cosas– facilita el hecho de adjudicar algunas características, metodológicas o instrumentos de análisis, a una determinada tipología en general o a cada una de las políticas en particular.



El circulo de poder en acciones de centralización y el control de poderes a través de actos anti democráticos a la línea de la concentración. EL círculo es aquel por el cual transitan sin excepción todas las decisiones. Está compuesto por el Presidente de la República (con su ’entorno’, es decir su Gabinete. Las políticas públicas de las ’acción’ (que se representa en la puesta en marcha o implementación) se tratarán más adelante.



Concretamente con respecto a la ’decisión’ el seno de este primer círculo de la decisión donde se realiza una parte de la interfaz entre la dimensión propiamente administrativa de la decisión y la dimensión política. Las estrategias partidistas atropellan contra las exigencias de la regulación y estas últimas están tamizadas a por las finalidades políticas.



Al mismo tiempo, está asegurada (a veces con muchas dificultades) la coherencia de las diferentes políticas públicas, frente a una matriz normativa más o menos bien estructurada.



Las decisiones lo componen el conjunto de las administraciones sectoriales (o al menos de sus estados mayores) que intervienen cuando su sector está implicado. Estas despliegan, claro está, una lógica que tiende a defender o a promover intereses sectoriales. Toda la estrategia de estos actores consiste, entonces, en superponerlo mejor posible estos intereses sectoriales sobre las exigencias globales. Los socios externos al Estado: sindicalistas, gremios, asociaciones, empresas públicas y privadas.



Una obra de Elie Cohen y de Michel Bauer, muestra muy significadamente, hasta qué punto algunos actores, perteneciendo a este grupo, pueden ejercer funciones estratégicas en algunos campos como la política pública industrial, la energética o de las telecomunicaciones. El conjunto de los órganos políticos y jurisdiccionales de competencia con sus responsabilidades ante la población afectada a sus actos, el Estado como la argamasa orgánica de administración a los ciudadanos con sus leyes, normas y con el estado de derecho. el poder concentrado limita la intervención a la toma de decisiones.



Su papel puede ser limitado (el Parlamento, muy frecuentemente, interviene solamente al final y modifica sólo marginalmente la decisión) o decisivo ’. En este caso también, todo va a depender de la configuración del campo de fuerzas, en cada caso va a tender a volver a moldear el medio decisional central. Los límites, a la vez borrosos y jerarquizados, de este medio conformado tanto por organizaciones como por redes interindividuales.



Para un actor determinado, (por ejemplo, el representante de una asociación, o un hombre político), el acceso a los círculos de la decisión representa un recurso político fundamental que da testimonio de su capacidad para influir sobre la decisión, siendo por cierto el ideal para aquél aproximarse lo más posible al primer círculo, aún sael acceso a los círculos más alejados puede representar una ventaja importante.



Esta descripción es todavía demasiado estática para dar cuenta de la realidad del trabajo gubernamental. Se trata del conjunto de los órganos políticos como la argamasa orgánica y jurisdiccional y de competencia con sus responsabilidades que pueden intervenir en la decisión. Su papel puede ser limitado o decisivo. Todo va a depender de la configuración del campo de fuerzas, en cada caso va a tender a volver a moldear el medio decisional central. Son los límites, a la vez borrosos y jerarquizados, de este medio conformado tanto por organizaciones como por redes interindividuales.



Para un actor determinado, (por ejemplo, el representante de una asociación, o un hombre o ciudadano político), el acceso a los círculos de la decisión representa un recurso político fundamental que da testimonio de su capacidad para influir sobre la decisión, siendo por cierto el ideal para aquél aproximarse lo más posible al primer círculo, aún si el acceso a los círculos más alejados puede representar una ventaja importante. La realidad del trabajo gubernamental.



Lo ideal al buen común de toda política pública conlleva una respuesta de la sociedad. Es lo que se denomina una retroalimentación (feedback). Ésta, por supuesto, varía según los regímenes políticos. Toda política pública tiene dos tipos de respuesta: positivas y negativas. Las políticas positivas están dadas por la colaboración o la aceptación en la ejecución.



La primera es un tipo de respuesta positiva activa, mientras que la otra –la aceptación– es una respuesta positiva pasiva. Se puede dar también dos tipos de respuestas negativas: el rechazo o la indiferencia. Igualmente se tendrían unas respuestas negativas activas y unas respuestas negativas pasivas



Toda política tiene unos efectos previstos y otros imprevistos. Cuando se diseña una política, se hace necesariamente un intento por manejar la incertidumbre, la cual, al ser imposible eliminarla totalmente, se intenta reducir al máximo. Para lograr este objetivo, se prevén algunos efectos concretos y determinados que tengan probabilidad de producirse.



Un ciclo de vida de las políticas públicas. Es lo que se llamaría el proceso integral de las políticas públicas, conformado en su orden por: • el origen, creación, gestación o formación, • la formulación, • la puesta en marcha o implementación, la evaluación, • el análisis y• la reformulación o reestructuración de las políticas. La evaluación consiste en contrastar en qué medida la acción del Estado ha producido determinado tipo de efectos o de impactos y si la política pública fue exitosa o no y porqué.



Tener presente que el vocablo en inglés ha dado origen a toda una serie de conceptos relacionados. Así, el sustantivo lobby hace relación a la oficina, el lugar o la agencia en donde se desarrolla la actividad. Correspondería en castellano a la expresión cabildo.



La palabra lobby como verbo, al igual que su gerundio lobbying equivalen a la expresión cabildear y se asocian con las actividades y los medios utilizados por esta técnica, para llevar a cabo sus objetivos. El lobbyist, se utiliza para referirse a la gente, persona o grupo, que tiene facultad, para llevar a cabo o prestar servicio. No es raro encontrar la palabra lobista, como intento de castellanizar el anglicismo.



Sin embargo, la traducción autorizada equivale al vocablo cabildero. Aquí no se da esta forma de cabildeo, porque está sujeta al arbitrio del ejecutivo federal. ’---- políticas públicas. ’Carlos Salazar El Pueblo sin Atributos.

• La silenciosa revolución del neoliberalismo https://youtu.be/NCdnAQLZ7lQ a través de @YouTube