Las tipologías, 17 municipales conurbados y sus necesidades comunes de agua e infraestructura, la Ciudad de México y sus 17 delegaciones. La mega metrópolis de México ante la persistente necesidad de agua a las localidades. El sistema de abasto desde el rio Cutzamala que tiene un volumen de 62 metros cúbicos por segundo, esto es que abastece a los municipios como a la Ciudad de México.



La población que recibe este líquido es más de 22 millones de habitantes a esta mega ciudad que también se suman los estados de hidalgo y puebla ante la inmensa mancha urbana del siglo XXI. Ahora más que nunca debemos decidir qué rumbo quiere nuestro pueblo de Texcoco, así como debemos entender y reflexionar que toda gira en base a decisiones políticas En la transición de una época a la otra no cambia el hecho de que exista una clase política, pero sí cambia su calidad, su modo de composición y de formación, su organización. El ordenamiento jurídico, al consagrar la libertad y su caracterización, ofrece al individuo una amplia gama de posibles comportamientos normativos para cristalizar aquella libertad.



La explosión urbana y las graves carencias de agua de la región, la novedad de la elite política de comprar pozos de agua para la venta y distribución al valle de México en esta región. En este sentido, planean combatir esta desigualdad ’mediante la ejecución directa de obras de equipamiento urbano, espacio público, movilidad, conectividad, vivienda, certeza jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra, así como el fomento a la planeación urbana a nivel municipal, metropolitano y entidad federativa.



LA EXTRACCIÓN DE AGUA DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO AUTORIZADA POR CONAGUA DE 1 MILLÓN DE LITROS CÚBICOS 2019.



La línea de acción a la figura bifronte el paternalismo y miedo a métodos de rentismo y captación a la necesidad de agua, drenaje, luz, vías de comunicación la situación de la explosión demográfica y su riqueza natural de bosques y agua. Los temas de atender: seguridad, social, económico y territorial. Estos ejes rectores permitan un desarrollo sustentable intermunicipal, con el objeto de desarrollo de los municipios vecinos: Atenco, Tezoyuca y Chiconcuac. un tema postergado por los diputados en cuanto los límites territoriales y su omisión por acuerdos.



La coordinación con la entidad sea más de corresponsabilidad y coordinación en acciones de impacto social, económico y de seguridad en base a la implementación de inhibir la delincuencia en los municipios. Texcoco un municipio con grandes impactos de desigualdad social y de justicia, si no se toman estos puntos quedara en acciones ineficientes. La creación de empleos remunerados, atraer más empresas, mejorar la conectividad y hacer uso responsable de los recursos naturales, el agua y bosques, lo ideal sería las ciudades bosque y el cuidado del habitad por el crecimiento demográfico. si al establecer un plan de desarrollo coparticipe con los dos niveles de gobierno (federal y estatal), por situaciones de manejo de los recursos públicos de forma discrecional y centralista, donde el municipio es el primer círculo de contacto con la población y eje de demandas sociales de servicios públicos.



El cuerpo de agua del ex lago de Texcoco y los humedales que lo rodean contribuye a modular la temperatura del Valle de México. Es decir, es un regulador climático, pues al evaporar el agua 'la humedad que genera en la atmósfera sirve para la reflexión de la radiación emitida desde la superficie de la tierra o efecto invernadero', señala el Plan de Consolidación del Rescate Hidro-ecológico de la Zona Federal del Ex Lago de Texcoco.



Los Mantos acuíferos la situación a mediano plazo en las obras de impacto ecológico del aeropuerto y la contaminación del agua del lago de Texcoco, así como las aguas salinas y dulces que se están contaminando a causa de la contaminación y los desechos de basura que por décadas fueron depositados en la zona del lago de Texcoco. El suelo del área de Texcoco es conocido por su alta salinidad y su consistencia gelatinosa. Se trata de un suelo inestable, poco apto para construir una infraestructura tan pesada como un aeropuerto cancelado por el ejecutivo.



Acciones de poder público contra el medio ambiente de intereses oligárquicos coludidos con los gobiernos. El lago de Texcoco, desecado por el desarrollo urbano, es una zona federal en la que desde los años 70 se han llevado a cabo diversos trabajos de preservación y restauración ecológica e hídrica necesarios para la ciudad y para los habitantes de esa región del Valle de México Los pros en contra ante la lacerante situación de la cuenca del valle de México. En la zona se ubica un importante vaso regulador que evita inundaciones. Alterar su función ’podría causar un caos hídrico para la ciudad’.



También en esa área habitan diversas especies de fauna, piscicultura y flora que podrían ser dañadas si no se contemplan las medidas ambientales adecuadas, como se menciona en el Programa de conservación y manejo para las aves playeras en el lago de Texcoco. y el municipio de Texcoco en serios problemas por la sobre explotación de los mantos acuíferos- las fuentes de agua de manantiales de las comunidades de Santa Catarina del Monte, San Jerónimo Amanalco, San Pablo Ixáyoc, así como los escurrimientos para las poblaciones de Texcoco como Santa Inés, San Juan Tezontla, La Purificación.



YA ASENTADA UNA PAPELERA QUE REQUIERE DE AGUA Y EL APETITO DE COMPRA DE POZOS PARA EL COMERCIO DE DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS COLINDANTES



La resurrección, San Miquel Tlaixpan, que dan una diversidad de productos agrícolas del Valle de México. El romper esquemas de corrupción y desvió de recursos públicos que producen retraso y desarrollo sustentable de los municipios y sus habitantes en la perdida de una mejor calidad de vida y de bienestar común. La resolución; que permitiría con una mejor conceptualización del tema de esta ley secundaria en forma más equitativa y justa para los municipios.



El urbano de espacio público, movilidad, conectividad, vivienda, certeza jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra, así como el fomento a la planeación urbana a nivel municipal, metropolitano y entidad federativa. PERÍODOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN MÉXICO.